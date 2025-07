Witkoff, el enviado de Trump, viaja a Israel en busca de ayuda para Gaza y un alto el fuego

FOTO DE ARCHIVO: El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

Se esperaba que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegara a Israel el jueves en un intento de salvar las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza y abordar la crisis humanitaria en el enclave palestino, donde un observatorio mundial del hambre ha advertido de que se está produciendo una hambruna.

Las conversaciones indirectas de alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás en Doha terminaron en punto muerto la semana pasada, en las que ambas partes se culparon por el estancamiento y las brechas restantes sobre asuntos como el alcance de la retirada de las fuerzas israelíes.

Witkoff, que se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega en un momento en que Israel se enfrenta a una creciente presión internacional en relación con Gaza, y Canadá es la última potencia occidental que ha declarado que reconocerá el Estado palestino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Israel envió el miércoles una respuesta a las últimas enmiendas de Hamás a una propuesta estadounidense que contemplaba una tregua de 60 días y la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, según una fuente conocedora de los detalles.

Hamás no hizo comentarios de inmediato.

Responsables médicos de Gaza informaron de la muerte de al menos 23 personas por fuego israelí en todo el enclave, incluidas 12 personas entre la multitud que se había congregado para recibir ayuda en torno al corredor Netzarim, una zona controlada por las tropas israelíes en el centro de Gaza.

El ejército israelí dijo que estaba investigando esta información.

Desde el comienzo de la guerra, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 154 muertes por inanición y desnutrición, la mayoría de ellas en las últimas semanas, entre ellas al menos 89 niños.

Ante la creciente indignación internacional por las imágenes de niños hambrientos, Israel dijo el domingo que detendría las operaciones militares durante 10 horas al día en algunas partes de Gaza y designaría rutas seguras para los convoyes que entregan alimentos y medicinas.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo el miércoles que las Naciones Unidas y sus socios habían sido capaces de llevar más alimentos a Gaza en los dos primeros días de pausas, pero el volumen estaba "todavía lejos de ser suficiente".

Incluso con más ayuda circulando por Gaza, los residentes se enfrentan al peligro de las fuerzas israelíes y los saqueadores palestinos cuando intentan conseguir los suministros.

"He intentado varias veces obtener un saco de harina. La única vez que lo conseguí, alguien con un cuchillo me paralizó en la calle y me lo quitó, amenazando con apuñalarme", dijo a Reuters un hombre de Deir al-Balah, que pidió no ser identificado.

Con el número de palestinos muertos en casi dos años de guerra superando los 60.000 esta semana, en Gaza ha aumentado la presión sobre Hamás para que alcance un acuerdo de alto el fuego con Israel.

Con información de Reuters