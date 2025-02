Los palestinos piden ayuda para refugios de corto plazo en Gaza

Palestinos transportan suministros de ayuda en un carro tirado por animales, en medio de un alto el fuego entre Hamás e Israel, en la ciudad de Gaza

Ante la pausa de los combates en Gaza, los palestinos piden miles de millones de dólares en ayuda de emergencia: desde maquinaria pesada para retirar escombros hasta tiendas de campaña y casas rodantes para alojar a las personas que se han quedado sin hogar a causa de los bombardeos israelíes.

Un funcionario de la Autoridad Palestina estimó las necesidades inmediatas de financiación en 6.500 millones de dólares para el alojamiento temporal de los más de dos millones de habitantes de Gaza, incluso antes de que comience la ingente tarea de reconstrucción a largo plazo.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, estimó la semana pasada que la reconstrucción podría durar entre 10 y 15 años. Pero antes de eso, los gazatíes tendrán que vivir en alguna parte.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hamás, el grupo militante palestino que ha actuado con rapidez para reafirmar el control de Gaza tras el alto el fuego temporal iniciado el mes pasado, afirma que Gaza necesita de inmediato 200.000 tiendas y 60.000 casas rodantes.

Además, afirma que se necesita urgentemente maquinaria pesada de excavación para empezar a retirar millones de toneladas de escombros dejados por la guerra, tanto para despejar el terreno y construir viviendas como para recuperar los más de 10.000 cadáveres que se calcula que están enterrados allí.

Dos fuentes egipcias afirmaron que había maquinaria pesada esperando en el paso fronterizo y que estaba previsto enviarla a Gaza a partir del martes.

Antoine Renard, funcionario del Programa Mundial de Alimentos, dijo que las importaciones de alimentos de Gaza se habían disparado desde el alto el fuego y ya duplicaban o triplicaban los niveles mensuales anteriores al comienzo de la tregua.

Sin embargo, señaló que sigue habiendo impedimentos para importar material médico y de refugio que sería vital para mantener a la población, pero que Israel considera de posible "doble uso", civil o militar.

"Esto es un recordatorio de que muchos de los artículos que son de doble uso también necesitan entrar en Gaza, como material médico y tiendas de campaña", dijo a periodistas en Ginebra.

Más de medio millón de personas que huyeron del norte de Gaza han regresado a sus hogares, muchos sin nada más que lo que podían llevar consigo a pie. Se encontraron con un yermo irreconocible de escombros donde antes estaban sus casas.

"Volví a la ciudad de Gaza y me encontré mi casa en ruinas, sin ningún otro lugar donde quedarme, ni tiendas, ni caravanas, ni siquiera un lugar que pudiéramos alquilar, ya que la mayor parte de la ciudad estaba destruida", declaró Imad Turk, empresario de Gaza, cuya casa y fábrica de madera en la ciudad de Gaza fueron destruidas por los ataques aéreos israelíes durante la guerra.

"No sabemos cuándo comenzará la reconstrucción, no sabemos si la tregua se mantendrá, no queremos que el mundo nos olvide", dijo Turk a Reuters a través de una aplicación de chat.

Con información de Reuters