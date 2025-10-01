Italia y Grecia piden a Israel que no haga daño a los activistas de la flotilla de Gaza

(Reuters) -Italia y Grecia pidieron el miércoles a Israel que no haga daño a los activistas a bordo de una flotilla internacional, que se prepara para una acción israelí para impedir que entregue ayuda a Gaza.
"(Pedimos) a las autoridades israelíes que garanticen la seguridad de las personas a bordo y permitan todas las medidas de protección consular", dijeron ambos países en un comunicado conjunto emitido por sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores.
Roma y Atenas también pidieron a los activistas que aceptaran una propuesta de compromiso para entregar la ayuda a la Iglesia católica, permitiéndole distribuirla en Gaza, y evitar un enfrentamiento directo con Israel.
Los miembros de la Flotilla han rechazado repetidamente la propuesta, alegando que una parte esencial de su misión es desafiar y denunciar el bloqueo naval de Israel sobre Gaza, que consideran ilegal.
(Redacción de Alvise Armellini; edición de Crispian Balmer; edición en español de María Bayarri Cárdenas)