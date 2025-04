Ataques israelíes alcanzan decenas de objetivos en Gaza al estancarse los intentos de alto el fuego

Un palestino inspecciona los daños en el lugar de un ataque israelí contra una casa, en el norte de la Franja de Gaza

Ataques aéreos israelíes alcanzaron unos 40 objetivos en toda la Franja de Gaza durante el último día, según informó el ejército el viernes, horas después de que Hamás rechazara una oferta israelí de alto el fuego que, según dijo, se quedaba corta en su exigencia de acordar el fin total de la guerra.

El mes pasado, el ejército israelí rompió una tregua de dos meses que había detenido en gran medida los combates en Gaza y desde entonces ha presionado desde el norte y el sur, apoderándose de casi un tercio del enclave en su intento de presionar a Hamás para que acepte liberar a los rehenes y desarmarse.

El ejército dijo que las tropas estaban operando en las zonas de Shabura y Tel al-Sultan, cerca de la ciudad meridional de Ráfah, así como en el norte de Gaza, donde ha tomado el control de amplias zonas al este de la ciudad de Gaza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los mediadores egipcios han intentado reactivar el acuerdo de alto el fuego de enero, que se rompió cuando Israel reanudó los ataques aéreos y envió tropas de tierra de nuevo a Gaza, pero ha habido pocos indicios de que ambas partes se hayan acercado en cuestiones fundamentales.

A última hora del jueves, Jalil al-Hayya, jefe de Hamás en Gaza, dijo que el movimiento estaba dispuesto a canjear los 59 rehenes restantes por palestinos encarcelados en Israel a cambio del fin de la guerra y la reconstrucción de Gaza.

Pero rechazó la oferta israelí, que incluye la exigencia de que Hamás deponga las armas, por imponer "condiciones imposibles".

Israel no ha respondido formalmente a los comentarios de Al-Hayya, pero los ministros han dicho en repetidas ocasiones que Hamás debe desarmarse por completo y no puede desempeñar ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. La oferta de alto el fuego que hizo a través de mediadores egipcios incluye conversaciones sobre una solución definitiva a la guerra, pero no un acuerdo firme.

El ministro de Defensa, Israel Katz, también dijo esta semana que las tropas permanecerían en la zona de seguridad que rodea la frontera, que ahora se adentra en Gaza y divide el enclave en dos, incluso después de cualquier acuerdo.

Con información de Reuters