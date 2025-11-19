Ataques aéreos israelíes matan a 10 palestinos en Gaza y alteran el alto el fuego, dicen médicos

Palestino herido recibe tratamiento tras ataque aéreo israelí, según médicos

9 nov (Reuters) -Los ataques aéreos israelíes mataron el miércoles a 10 palestinos en la Franja de Gaza, en una parte del enclave bajo control de Hamás desde que entró en vigor un inestable alto el fuego en octubre, informaron las autoridades sanitarias.

Los médicos dijeron que dos personas murieron en el suburbio de Shejaia, al este de la ciudad de Gaza, y cuatro en el cercano suburbio de Zeitoun. Un tercer ataque aéreo mató a cuatro palestinos en la zona de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían atacado objetivos de Hamás en toda Gaza después de que miembros del grupo militante palestino dispararon contra sus tropas en violación del alto el fuego de casi seis semanas de duración. Ningún soldado israelí resultó herido.

Los repetidos tiroteos han puesto de manifiesto la fragilidad del alto el fuego.

Israel y Hamás han intercambiado culpas por lo que ambos llaman violaciones de la tregua mediada por Estados Unidos, la primera etapa del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para una Gaza de posguerra.

Los tres ataques ocurrieron al interior de una "línea amarilla" imaginaria que separa las zonas bajo control israelí y palestino, según médicos, testigos y medios palestinos.

El ataque de Zeitoun golpeó un edificio perteneciente a las autoridades religiosas musulmanas y el de Jan Yunis un club gestionado por la ONU. Ambos albergan a familias desplazadas.

El alto el fuego del 10 de octubre ha aliviado el conflicto, permitiendo a cientos de miles de palestinos regresar a las ruinas de Gaza. Israel ha retirado sus tropas de las posiciones de la ciudad y han aumentado los flujos de ayuda.

Pero la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 290 personas en ataques contra Gaza desde la tregua, casi la mitad de ellas en un solo día de la semana pasada, cuando Israel tomó represalias por un ataque contra sus tropas.

Israel ha dicho que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y que ha atacado a decenas de combatientes.

Con información de Reuters