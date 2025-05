Pakistán lanza múltiples ataques a lo largo de la frontera occidental india, según India

Una familia sentada en un restaurante abierto justo antes de un presunto ataque paquistaní en Jammu

Las fuerzas armadas de Pakistán lanzaron "múltiples ataques" con drones y otras municiones a lo largo de toda la frontera occidental de India el jueves por la noche y a primera hora del viernes, según el ejército indio, mientras se intensificaba el conflicto entre los vecinos con armas nucleares.

Los viejos enemigos se han enfrentado desde que India atacó el miércoles varios lugares de Pakistán que, según dijo, eran "infraestructuras terroristas", en represalia por un ataque mortal en su conflictiva región de Cachemira el mes pasado, en el que dijo que Islamabad estaba implicada.

Pakistán negó la acusación, pero desde entonces ambos países han intercambiado disparos y bombardeos transfronterizos y han enviado drones y misiles al espacio aéreo del otro, y casi cuatro decenas de personas han muerto a causa de la violencia.

El ejército indio también dijo que los soldados paquistaníes habían recurrido a "numerosas violaciones del alto el fuego" a lo largo de la frontera de facto de ambos países en Cachemira, una región dividida entre ellos pero reclamada en su totalidad por ambos.

"Los ataques con drones fueron repelidos con eficacia y se dio una respuesta adecuada a las violaciones del alto el fuego", dijo el ejército, y añadió que se respondería con "fuerza" a todos los "planes nefarios".

Pakistán no respondió inmediatamente a la declaración india.

Islamabad había negado anteriormente haber atacado la ciudad de Pathankot, en el estado indio de Punjab, Srinagar, en el valle de Cachemira, y Jaisalmer, en el estado de Rajastán, afirmando que las acusaciones eran "infundadas" y tenían "motivaciones políticas".

SIRENAS EN AMRITSAR

Un "importante intento de infiltración" fue "frustrado" en la región de Samba, en Cachemira, el jueves por la noche, dijo la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India, y el viernes persistieron los bombardeos con artillería pesada en la zona de Uri, según un responsable de seguridad que no quiso ser nombrado.

"Varias casas se incendiaron y resultaron dañadas en los bombardeos del sector de Uri... una mujer murió y otra resultó herida en los bombardeos de la noche", dijo el responsable.

Las sirenas sonaron durante más de dos horas el viernes en la ciudad fronteriza india de Amritsar, que alberga el Templo Dorado venerado por los sijs, y se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas.

Ansab, estudiante de la Universidad de Agricultura, Ciencia y Tecnología de Sher-e-Kashmir, en la ciudad de Jammu, que fue uno de los lugares donde se escucharon explosiones durante la noche, dijo que las explosiones fueron "más violentas y ruidosas" hacia las 4 de la madrugada (2230 GMT del jueves).

"Durante dos o tres minutos se hizo muy ruidoso, las ventanas empezaron a temblar como si se fueran a romper", dijo, y agregó que luego había como "niebla" en el ambiente, una mezcla de humo y niebla.

Las potencias mundiales, desde Estados Unidos hasta China, han instado a los dos países a calmar la tensión, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reiteró el jueves el llamamiento a la desescalada.

"Queremos que esto se calme lo antes posible. Pero no podemos controlar a estos países", dijo en una entrevista en el programa de Fox News "The Story with Martha MacCallum".

La relación entre India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría islámica, ha estado plagada de tensiones desde que se dividieron en dos países tras independizarse del dominio colonial británico en 1947.

Cachemira, región de mayoría musulmana, ha estado en el centro de la hostilidad y dos de sus tres guerras han librado por la región.

Con información de Reuters