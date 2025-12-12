El expresidente iraquí Barham Salih dirigirá la agencia de la ONU para los refugiados

FOTO DE ARCHIVO. El entonces presidente de Irak, Barham Salih, asiste a una sesión de la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza

Barham Salih, expresidente iraquí que huyó de la persecución bajo el régimen de Sadam Husein, ha sido nombrado próximo alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, rompiendo así la tradición de seleccionar a dirigentes procedentes principalmente de los principales países donantes europeos.

Una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, fechada el 11 de diciembre, confirmó el mandato de cinco años de Salih a partir del 1 de enero, pendiente de la aprobación del comité de ACNUR.

Salih sucederá al italiano Filippo Grandi, que dirige la agencia desde 2016. Una portavoz de ACNUR declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de la ONU dijo que el proceso estaba en curso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Salih, que estudió ingeniería en Reino Unido para escapar del régimen de Sadam, fue presidente de Irak entre 2018 y 2022. Asume el cargo en un momento en el que los desplazamientos globales alcanzan máximos históricos —aproximadamente el doble que cuando Grandi comenzó—, mientras que la financiación se reduce drásticamente.

Donantes clave como Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump han recortado sus contribuciones y otros han desviado fondos a defensa.

Salih, de la región kurda de Irak, se ha comprometido a garantizar que los refugiados no queden atrapados en lo que llamó ciclos de dependencia y tengan acceso a educación y empleo.

"Creo profundamente en la misión de ACNUR, porque la he vivido", dijo durante la campaña. "Mi visión es un ACNUR que sitúe a los refugiados en el centro, reconociendo que la ayuda humanitaria está destinada a ser temporal".

La agencia, con sede en Ginebra y que depende principalmente de donaciones voluntarias, ya ha recortado su presupuesto para 2026 en casi una quinta parte, hasta los 8.500 millones de dólares, y está suprimiendo cerca de 5.000 puestos de trabajo, a pesar de que los conflictos en Sudán y Ucrania aumentan las necesidades.

Esto está obligando a tomar decisiones difíciles sobre a quién ayudar y creando nuevos riesgos que amenazan la vida de los refugiados, afirma ACNUR.

Salih pretende ampliar las fuentes de financiación, aprovechar las finanzas islámicas y conseguir socios del sector privado a través de un "Consejo Humanitario Mundial de Directores Generales". Se enfrenta a las crecientes restricciones occidentales al asilo en un contexto de sentimiento antiinmigración, así como a la frustración de los Estados más pobres que acogen a refugiados.

Alrededor de una docena de candidatos compitieron por el puesto, entre ellos políticos, un ejecutivo de IKEA, un médico de urgencias y una personalidad de la televisión. Más de la mitad eran europeos, lo que refleja la tradición de la agencia, con sede en Ginebra desde hace 75 años: nueve de sus 11 jefes anteriores eran europeos.

Con información de Reuters