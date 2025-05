Obra pública y crecimiento provincial: La Rioja continúa con la construcción de redes de agua, cloacas y pavimentación local

La provincia de La Rioja continúa con la ejecución de importantes trabajos de pavimentación, cordón cuneta y renovación de redes de agua y cloacas en distintos puntos de la ciudad. Estas obras tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, además de optimizar la circulación vehicular, el acceso a los servicios básicos y la seguridad urbana.

Cabe destacar, que otra de las importantes consecuencias de los trabajos es la generación de además empleo local y fortaleciendo el desarrollo barrial. Las obras se enmarcan en el plan de infraestructura que impulsa el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, a través del Ministerio de Infraestructura, con una inversión clave y una mirada de las políticas públicas que prioriza el desarrollo equilibrado.

En diálogo con Medios Rioja, el ministro de Infraestructura, Marcelo Del Moral, destacó: "El compromiso del Gobernador es claro: llevar soluciones concretas a cada barrio de la ciudad. Desde el Ministerio acompañamos esa visión con obras que generan trabajo, mejoran los servicios y transforman realidades".

La provincia y las Obras de calidad para los riojanos

La Rioja formó un importante convenio interinstitucional para mejorar las condiciones habitacionales de familias con niños, niñas y adolescentes en tratamiento oncológico. Este acuerdo, suscripto entre la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli y el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, se enmarca en el Programa Lazos Dorados, una iniciativa surgida en 2020 para atender la falta de un servicio de oncopediatría en la provincia.

El objetivo principal es garantizar entornos dignos y adecuados para que los niños puedan continuar sus tratamientos en casa, brindando así contención y apoyo integral a estas familias. Durante el evento, se resaltó que el Estado provincial no solo acompaña el tratamiento médico, sino que también asume la responsabilidad de ofrecer contención emocional y soluciones habitacionales. Además, se subrayó la capacidad de brindar respuestas rápidas y efectivas debido a que no es una población muy numerosa, y se enfatizó que este convenio es una herramienta fundamental para que las familias sientan que no están solas.

El convenio surge de la detección de diversas carencias en las viviendas de las familias que forman parte del Programa Lazos Dorados, como baños en mal estado o filtraciones, que no son adecuados para un niño en tratamiento oncológico. Tanto el ministro Menem como la administradora Leguiza coincidieron en que esta articulación permitirá intervenir directamente y brindar soluciones donde más se necesitan, proyectando una mejor calidad de vida para estas familias.