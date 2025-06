Insfrán inauguró obras claves para las comunidades originarias: todos los detalles

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este lunes 9 de junio la inauguración de dos importantes espacios en el barrio Namqom de la ciudad capital: la obra de refacción y ampliación del Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), dependiente del Ministerio de la Comunidad, y un nuevo Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA).

El Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (Espacio ECO) es un lugar donde el Estado busca canalizar las distintas demandas sociales y las problemáticas con las que el vecino se encuentra en el barrio y en su situación personal. La nueva infraestructura inaugurada por el gobernador Gildo Insfrán en el barrio Namqom comprende la refacción y ampliación del edificio, que ahora también albergará un Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA).

La intervención sobre el edificio existente incluyó mejoras en áreas clave como la recepción, administración, dos consultorios, talleres, un gabinete, sanitarios, un depósito y un salón de usos múltiples. En una segunda etapa, se construyeron nuevos espacios que mejoran significativamente la accesibilidad y operatividad del centro, entre ellos sanitarios adaptados para hombres, mujeres y personas con discapacidad, una cocina, otro depósito, un patio cubierto y un cerco perimetral. También se realizaron tareas de parquización, iluminación exterior y adecuación de la vereda pública.

La integración del IAPA permitirá brindar atención primaria a personas con consumos problemáticos, mediante un enfoque preventivo, comunitario e interdisciplinario, consolidando así la red de contención social y sanitaria en aquella zona de la capital formoseña.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, el intendente Jorge Jofré, legisladores nacionales y provinciales, ministros del gabinete provincial y referentes de diversas áreas del Estado, además de integrantes de la comunidad local.

El discurso de Insfrán

En el acto, Insfrán expresó: "El peronismo no va a desaparecer. Pueden meter preso a quienes quieran. Ahora veo los canales y se van a llevar presa a la Presidenta del Partido Justicialista, el partido mayorista de la oposición". Fue allí que el mandatario formoseño rechazó la situación judicial que atraviesa la expresidenta y candidata de la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires por el PJ. Frente al hecho, historizó sobre el 17 de octubre de 1945 que dio nacimiento al movimiento peronista en donde los obreros argentinos fueron a Plaza de Mayo a exigir la liberación de Juan Domingo Perón. "Ellos fueron los que hicieron esa revolución de los que no tenian voz, los que trabajaban de sol a sol. Y esa revolución no nos la perdonan hasta el día de hoy. Cuando el subsuelo de la patria se revela”, reflexionó.

“Esto lo logramos con unidad, organización y solidaridad. Un pueblo unido nunca será vencido”, describó Insfrán, y se refirió a las futuras elecciones que sucederán en la provincia a fin de mes donde se elegirá a 15 diputados provinciales y a 30 convencionales constituyentes que redactarán la nueva Constitucional formoseña: “Yo no quiero que el 29 de junio ocurra como ha ocurrido en algunas provincias, que luego los legisladores votan lo que quieren desde el oficialismo”.