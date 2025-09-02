En el marco de la crisis hídrica, La Rioja inició nuevas obras públicas clave para optimizar el uso del agua

El gobierno de La Rioja, dirigido por Ricardo Quintela, comenzó la primera etapa de la obra de reparación del sistema de riego en Pinchas, departamento Castro Barros, en el marco de la fuerte crisis hídrica que se sufre en la región y que se provee con mayor intensidad en la temporada de verano.

Cabe señalar, que la iniciativa es impulsada por el mandatario riojano, que proyecta y concreta obras en toda la provincia para garantizar y optimizar la distribución de recursos públicos. Los trabajos ejecutados se realizan con financiamiento provincial, a través del Ministerio de Agua y Energía, tras la decisión de Nación de desfinanciar la obra pública y recortar fondos que eran destinados a la provincia.

Por el momento, la fase inicial comenzó con tareas preliminares, como el traslado de maquinaria pesada, camiones y cisternas con caudalímetro, además del acopio de materiales y la instalación de una tolva para la dosificación de hormigón.

El trabajo en los estanques para el acopio del recurso

Según indicaron desde la provincia, la obra está organizada y se llevará a cabo en tres etapas. Además, se contará con intervenciones progresivas en los estanques de riego de la localidad de Pinchas, con el objetivo de reforzar la distribución de agua para la producción. En el estanque Nº1, denominado “Don Baudillo”, se realizará la primera etapa que comprende la limpieza integral del fondo, taludes y perímetro, incluyendo desmalezamiento y destronque.

Asimismo, una segunda etapa abarcará los trabajos en el estanque Nº2, “La Reina”, donde ya se demolió el 50% de la cubierta de hormigón. Ahora se avanza con la construcción de una nueva losa de hormigón armado de 10 centímetros de espesor, con malla electrosoldada y juntas de dilatación, que aportará mayor estanqueidad y durabilidad.

La última etapa se realizará en los estanques Nº3 y Nº4, donde se harán tareas de limpieza, construcción de terraplenes compactados y hormigonados para conectar ambos reservorios. La conexión permitirá facilitar futuros mantenimientos mediante rampas de acceso para maquinaria.

Se prevé, además, reparar compuertas y válvulas de salida, además del emboquillado del estanque mayor para controlar la erosión del flujo. Las acciones del Gobierno de La Rioja darán una mejor eficiencia al sistema de riego en una zona clave para la producción del departamento Castro Barros, lo que reafirma el compromiso de garantizar un uso sostenible y equitativo del agua en todo el territorio provincial.