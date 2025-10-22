Vladimir Putin supervisa las pruebas de preparación de las fuerzas nucleares rusas

El presidente ruso, Vladímir Putin, inspecciona un ejercicio militar de las fuerzas nucleares del país en tierra, mar y aire para probar su preparación y estructura de mando, a través de una conexión de vídeo desde Moscú, Rusia

22 oct (Reuters) -El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó el miércoles una prueba de las fuerzas nucleares rusas en tierra, mar y aire para ensayar su preparación y estructura de mando.

La prueba incluyó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental "Yars" desde un cosmódromo, el lanzamiento de un misil balístico "Sineva" desde un submarino nuclear en el mar de Barents y el lanzamiento de misiles de crucero con capacidad nuclear desde bombarderos estratégicos.

Rusia lleva a cabo simulacros periódicos de sus fuerzas nucleares para ponerlas a prueba y recordar a sus adversarios que posee el mayor arsenal nuclear del mundo en un periodo de crecientes tensiones entre Oriente y Occidente.

"El ejercicio puso a prueba el nivel de preparación del mando militar y la capacidad práctica del personal operativo para organizar el control de las fuerzas subordinadas", dijo el Kremlin en un comunicado.

"Todas las tareas del ejercicio fueron completadas".

La OTAN comenzó sus propias maniobras nucleares anuales a principios de este mes, con cazas F-35A y bombarderos B-52 entre las 60 aeronaves de 13 países que participaron en las maniobras Steadfast Noon, organizadas por Bélgica y Países Bajos.

Con información de Reuters