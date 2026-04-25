Negociadores EEUU viajarán a Islamabad, pero Irán se niega a mantener conversaciones directas

Se reanudan los vuelos en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, en medio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán.

Los negociadores estadounidenses tienen previsto partir hacia Pakistán el sábado, pero Irán ha declarado que sus funcionarios no tienen intención de reunirse con los estadounidenses para debatir el fin de la guerra que ha causado miles de víctimas y ha sacudido los mercados ‌mundiales.

El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y ‌su yerno, Jared Kushner, tienen previsto partir el sábado por la mañana para mantener conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, según informó la Casa Blanca.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a los periodistas que Irán tenía la oportunidad de alcanzar un "buen acuerdo" con Estados Unidos.

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"Irán sabe que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente", afirmó. "Todo lo que tienen que hacer es renunciar a las armas nucleares de forma significativa y verificable".

IRÁN PLANEA HACER UNA OFERTA, DICE TRUMP

Araqchi llegó a la capital, Islamabad, el viernes. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní publicó en X que los funcionarios iraníes no tenían previsto reunirse con los representantes estadounidenses y que las preocupaciones de Teherán se transmitirían al mediador, Pakistán.

Washington y Teherán ​se encuentran en un costoso punto muerto, ⁠ya que Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales ‌de petróleo, mientras que Estados Unidos bloquea las exportaciones de petróleo de Irán.

El conflicto, que entra en su novena semana, ⁠ha empujado los precios de la energía a máximos de varios años, avivando la inflación ⁠y ensombreciendo las perspectivas de crecimiento mundial.

Días después de que Trump prorrogara el alto el fuego, los vuelos internacionales se reanudaron el sábado desde el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán, según informaron los medios iraníes. Los primeros pasajeros partieron hacia Medina, en Arabia Saudita, Mascate y Estambul, y se espera ⁠que las operaciones se aceleren en los próximos días.

"Bueno, es una sensación agradable. Cuando se reanudan los vuelos, se reanuda el comercio ​y la gente puede hacer su trabajo. Es una sensación agradable", dijo un pasajero en el aeropuerto, ‌donde los pasajeros hacían cola en los mostradores de facturación.

El espacio aéreo ‌iraní ha permanecido cerrado en su mayor parte desde el inicio de la guerra. Se han cancelado, desviado y reprogramado decenas de miles ⁠de vuelos en todo el mundo, lo que ha provocado el cierre de gran parte del espacio aéreo de Oriente Medio debido a las amenazas de misiles y drones.

Trump declaró a Reuters el viernes que Irán tenía previsto presentar una oferta destinada a satisfacer las exigencias de Estados Unidos, pero que no sabía en qué consistía dicha oferta. Se negó a revelar con quién estaba negociando Washington, "pero estamos tratando con las personas que están al mando ​ahora".

La secretaria de prensa de ‌la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos había observado algunos avances por parte de Irán en los últimos días y esperaba que se produjeran más este fin de semana, mientras que el vicepresidente JD Vance también estaba listo para viajar a Pakistán.

Araqchi, quien publicó en X que también visitaría Pakistán, Omán y Rusia, se reunió el viernes con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en el Hotel Serena, donde se celebraron las conversaciones anteriores, mientras que un equipo estadounidense de logística y seguridad ⁠se encontraba en Islamabad, según fuentes pakistaníes.

El sábado, Irán afirmó que había ahorcado a un iraní que trabajaba para los servicios de inteligencia israelíes por actos de vandalismo y violencia durante las protestas nacionales de este año.

Al describir a Erfan Kiani como un «matón a sueldo del Mossad», afirmó que había participado en la destrucción y el incendio de propiedades públicas y privadas, sembrando el miedo y el terror en la ciudad central de Isfahán y blandiendo un machete.

HAY ALTOS EL FUEGO, POCOS BARCOS CRUZAN EL ESTRECHO DE HORMUZ

Trump prorrogó unilateralmente el martes un alto el fuego de dos semanas para dar más tiempo a que se reúnan de nuevo los negociadores.

Los precios del petróleo se dispararon esta semana, con los futuros del crudo Brent subiendo un 16%, debido a la incertidumbre sobre el destino de las ‌conversaciones de paz y al recrudecimiento de la violencia en la región.

Los datos de tráfico marítimo del viernes mostraron que cinco buques habían cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, en comparación con los cerca de 130 que lo hacían al día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Entre los buques se encontraba un petrolero iraní de productos derivados del petróleo, pero ninguno de los enormes superpetroleros que transportan crudo y que normalmente abastecen a los mercados energéticos mundiales.

"El enemigo, cuyo objetivo de paralizar las capacidades militares y de misiles de Irán ha fracasado, busca ‌ahora una salida honorable del atolladero de la guerra", según declaraciones de un portavoz del Ministerio de Defensa recogidas por los medios iraníes. "Irán tiene hoy el firme control del estrecho de Ormuz".

El jueves, Israel y el Líbano prorrogaron su alto el fuego por tres semanas en una reunión en la Casa Blanca mediada por Trump, ‌pero había pocos indicios de que ⁠los combates en el sur del Líbano fueran a terminar.

Israel invadió a su vecino del norte el mes pasado para erradicar a los aliados iraníes de Hezbolá después de que el grupo militante disparara a través de la frontera. Teherán afirma ​que un alto el fuego allí es una condición previa para las negociaciones.

Las autoridades libanesas informaron que seis personas murieron en un ataque israelí y que Hezbolá derribó un dron israelí. El ejército israelí afirmó que había matado a seis miembros armados de Hezbolá en el sur del Líbano.

Con información de Reuters