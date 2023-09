Inauguran mural que recorre la historia de las luchas feministas

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, inauguró hoy un mural que recorre la historia de las luchas feministas, sus principales referentes y las políticas públicas de la cartera provincial.

"El mural contiene el recorrido por las historias de lucha, a nuestra patria celeste y blanca, lo nacional, lo popular, la diversidad, y los programas que muestran el compromiso por la erradicación de las violencias de género y la discriminación: eso que nos duele, que nos lacera, pero también está la promoción, la igualdad, el trabajo, el deporte, el disfrute, el mar. Aquí aparece todo eso que entendemos que es, ni más ni menos, lo que merece nuestro pueblo" señaló Estela Díaz al inaugurar el mural en el ingreso a la sede ministerial.

Díaz presidió la inauguración junto a la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández, y la realizadora de la obra, Cristina Terzaghi, y más tarde, en el marco del programa "Ellas no estaban pintadas", se realizó un reconocimiento a las protagonistas y muralistas que participaron en los diferentes murales que se realizaron en la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la inauguración, los equipos de trabajo del Ministerio realizaron un abrazo simbólico al edificio, informó un comunicado de la cartera ministerial.

La subsecretaria Lidia Fernández destacó el trabajo colectivo: "No sólo defienden y abrazan al Ministerio, sino a una política pública que es para todas, todos y todes, una política que es amplia, que no es sectaria ni sesgada y que pertenece a un proyecto político".

Cristina Terzaghi recibió un reconocimiento por parte del Ministerio y agradeció la invitación a realizar el mural que, explicó, es "una obra para que puedan ver allí plasmadas las políticas de Estado que reivindican el lugar de las mujeres y las diversidades".

Posteriormente, en la sede de Suteba La Plata, se realizó la entrega de reconocimientos a protagonistas y muralistas que participaron en los diferentes murales que se realizaron en la provincia de Buenos Aires, organizado en forma conjunta con la Dirección General de Cultura y Educación.

"Este programa nace junto con el Ministerio. A nosotras nos enorgullece reconstruir de dónde venimos, y es parte de nuestra acción política como feminismo popular. Sobre todo, recuperar esas historias, esas voces, que construyeron y construyen nuestra identidad bonaerense y que no se decían, no se pintaban, no se escribían" expresó Estela Díaz.

El programa "Ellas no estaban pintadas" nació con el desafío de realizar murales participativos para recuperar historias de mujeres en las localidades de la provincia de Buenos Aires. Promueve al arte como creación colectiva, utilizando al muralismo comunitario como herramienta para el abordaje de cuestiones de género en las distintas localidades en búsqueda de la construcción de igualdad.

Recibieron el reconocimiento el equipo del Programa: Cristina Terzaghi, Marina Piñol, Laura Melgar, Irene Luparia, Victoria Gorgojo, Vivian Elem, Verónica Galli, Adriana Vaccarini y Alejandra Zic; y se entregó un certificado a la muralista Agostina Ayelén Rodríguez.

