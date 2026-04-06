El jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán muere en un ataque, según medios

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen difundida en redes sociales parece mostrar los restos de un avión estadounidense en Irán.

​El jefe de la organización de inteligencia del Cuerpo ‌de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una unidad de élite, murió el lunes en un "ataque terrorista perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista (israelí)", según informaron ​medios iraníes, ⁠citando un comunicado de ‌la Guardia.

Majid Jademi, que ⁠se convierte en ⁠la última figura clave asesinada en los ataques aéreos estadounidenses ⁠e israelíes, asumió el ​cargo en 2025 ‌después de que ‌los ataques aéreos israelíes mataran ⁠a su predecesor.

Pasó décadas desempeñando funciones de inteligencia y contraespionaje mientras ascendía ​en el ‌aparato de seguridad iraní.

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Antes de su nombramiento, Jademi dirigió la Organización de Protección de la ⁠Inteligencia de la Guardia, encargada de la vigilancia interna y el contraespionaje, y ocupó altos cargos en el Ministerio de Defensa de Irán.

El brazo de ‌inteligencia de la Guardia Revolucionaria es uno de los organismos de seguridad más poderosos de Irán, con un papel ‌central en la vigilancia interna para contrarrestar la influencia extranjera, y ‌a ⁠menudo opera en paralelo con el Ministerio de ​Inteligencia civil.

(Edición de Toby Chopra y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)