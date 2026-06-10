Modi y Trump probablemente se reunirán en el G7 para hablar de comercio y visas, según una fuente

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha mientras el primer ministro indio, Narendra Modi, habla durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

El primer ministro de India, Narendra Modi, probablemente mantendrá conversaciones bilaterales con el presidente estadounidense, Donald Trump, al margen de ‌la cumbre del Grupo ‌de los Siete, con el comercio, las visas y la cooperación energética como asuntos destacados de la agenda, dijo una fuente del Gobierno indio.

La cumbre del 15 al 17 de junio, en la localidad francesa de Évian-les-Bains, reunirá a líderes de las principales economías del mundo, incluido Trump, junto con otras delegaciones de alto nivel de países ​como India.

Modi tiene ⁠previsto iniciar su visita de cinco días el 13 de junio ‌y viajará a Eslovaquia después de asistir a la ⁠reunión del G7.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se espera que el ⁠primer ministro mantenga conversaciones sobre los lazos comerciales, la cooperación energética y que también plantee la cuestión de las visas H-1B", dijo la fuente ⁠con conocimiento directo del asunto.

Una reunión entre los dos líderes ​llegaría en un momento delicado de las relaciones ‌entre Nueva Delhi y Washington, tensadas ‌por los aranceles estadounidenses a los bienes indios y por ⁠las reiteradas afirmaciones de Trump —que India niega— de que intervino para poner fin al breve conflicto del año pasado entre India y Pakistán.

Los contactos recientes de alto nivel, incluida la visita a India el ​mes pasado ‌del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han ayudado a aliviar parte de la tensión, con ambas partes abordando comercio, visas, seguridad marítima, suministros energéticos y Oriente Medio.

Las negociaciones comerciales entre Nueva Delhi y Washington avanzan hacia ⁠el primer tramo de un acuerdo comercial bilateral que podría cerrarse a mediados de julio, dijo la semana pasada el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal.

India presiona para obtener un tratamiento arancelario preferencial por parte de Estados Unidos como parte de las negociaciones sobre un acuerdo comercial provisional.

Washington también ha propuesto un arancel adicional del 12,5% a las importaciones procedentes ‌de India y varios otros países, alegando el uso de trabajo forzoso, algo que India ha rechazado.

"Las conversaciones sobre el arancel adicional aún no han concluido y confiamos en que obtendremos tasas competitivas", dijo una segunda fuente del Gobierno indio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India y ‌la embajada de Estados Unidos en India no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El endurecimiento de los requisitos para las visas H-1B también figuraría en ‌la probable conversación ⁠entre Modi y Trump, dadas sus implicaciones para miles de indios que trabajan en Estados Unidos, dijo la primera ​fuente.

La fuente añadió que Modi y Trump también podrían discutir una posible cooperación energética que involucre a Estados Unidos y Venezuela.

Con información de Reuters