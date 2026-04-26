Ministro de Defensa de Mali habría fallecido en ataque durante el fin de semana

Insurgentes atacan bases militares en todo Mali.

​El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, murió el sábado en un ataque perpetrado ‌por un grupo afiliado ‌a Al Qaeda contra su residencia, situada cerca de la principal base militar a las afueras de Bamako, según informaron el domingo la emisora francesa RFI y dos familiares.

La operación en Kati, a 15 km al norte de Bamako, formaba ​parte de un ⁠ataque más amplio llevado a cabo por la ‌filial, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), que ⁠cooperó con un grupo rebelde ⁠dominado por tuaregs en lo que analistas y diplomáticos describieron como uno de los mayores ataques coordinados ⁠en el país en los últimos años.

Un ​familiar de Camara declaró a Reuters ‌que había sido asesinado, mientras ‌que un periodista maliense, conocido por ser cuñado ⁠del ministro de Defensa, publicó un mensaje sobre su muerte en Facebook.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Mali y un portavoz del ​Gobierno no ‌respondieron el domingo a las solicitudes de comentarios. Un comunicado de las fuerzas armadas indicó que las operaciones continuaban en diversas partes del país para repeler a los ⁠insurgentes.

Un testigo de Reuters informó de disparos en Kati el domingo por la mañana.

Las Naciones Unidas hicieron un llamamiento a una respuesta internacional ante la violencia y el terrorismo en la región del Sahel, en África Occidental, tras el ataque del sábado, del que ‌las autoridades no han facilitado el número de víctimas mortales.

"El secretario general está profundamente preocupado por las noticias de ataques en varios lugares de Mali. Condena enérgicamente estos actos de violencia", publicó un portavoz de ‌la ONU en X.

De confirmarse, la muerte de Camara supondría un duro golpe para los líderes militares de ‌Mali, afirmó ⁠Djenabou Cisse, investigadora asociada de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS), especializada en ​seguridad en África Occidental.

(Reportaje de la redacción de Mali; redacción de Jessica Donati; edición de Robbie Corey-Boulet y David Holmes, Editado en español por Juana Casas )