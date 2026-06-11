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Ministro de Defensa británico Healey dimite acusando falta de recursos para defender el país

11 de junio, 2026 | 08.35

El ministro de Defensa británico, John Healey, ‌dimitió el ‌jueves en medio de una disputa sobre el gasto militar, acusando al primer ministro Keir Starmer de no destinar los recursos ​gubernamentales necesarios ⁠para defender el país.

Los ‌ministerios de Defensa ⁠y Finanzas de ⁠Reino Unido llevan meses en conversaciones sobre cómo satisfacer las ⁠crecientes demandas de ​ampliar el gasto ‌militar, lo que ‌ha retrasado el Plan de ⁠Inversión en Defensa del país desde el año pasado.

"Usted ha sido ​incapaz, ‌y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita ⁠para defender el país en este momento de crecientes amenazas", afirmó Healey en su carta a Starmer.

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El retraso ha enfurecido a la industria ‌de defensa británica, que afirma que no puede invertir en programas a largo plazo para la seguridad del ‌país en un momento de enorme volatilidad geopolítica y mientras ‌Estados Unidos ⁠se aleja de la protección de Europa.

(Reporte ​de Muvija M; escrito por Sarah Young; editado en español por Carlos Serrano)

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