Ministro de Defensa británico Healey dimite acusando falta de recursos para defender el país

Imagen de archivo del secretario de Defensa británico, John Healey, caminando por Downing Street para asistir a una reunión del gabinete en Londres, Reino Unido.

El ministro de Defensa británico, John Healey, ‌dimitió el ‌jueves en medio de una disputa sobre el gasto militar, acusando al primer ministro Keir Starmer de no destinar los recursos ​gubernamentales necesarios ⁠para defender el país.

Los ‌ministerios de Defensa ⁠y Finanzas de ⁠Reino Unido llevan meses en conversaciones sobre cómo satisfacer las ⁠crecientes demandas de ​ampliar el gasto ‌militar, lo que ‌ha retrasado el Plan de ⁠Inversión en Defensa del país desde el año pasado.

"Usted ha sido ​incapaz, ‌y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita ⁠para defender el país en este momento de crecientes amenazas", afirmó Healey en su carta a Starmer.

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El retraso ha enfurecido a la industria ‌de defensa británica, que afirma que no puede invertir en programas a largo plazo para la seguridad del ‌país en un momento de enorme volatilidad geopolítica y mientras ‌Estados Unidos ⁠se aleja de la protección de Europa.

(Reporte ​de Muvija M; escrito por Sarah Young; editado en español por Carlos Serrano)