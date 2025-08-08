Los lugares clave de La Rioja dónde se preparan los proyectos mineros: todos los detalles

La actividad minera en La Rioja cobró un nuevo impulso en el último tiempo por el impulso desde el Gobierno provincial, bajo la gestión de Ricardo Quintela, con el objetivo de posicionar a la provincia como motor de desarrollo económico.

En diálogo con Medios Rioja, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, destacó el avance de numerosos proyectos y el creciente interés de inversores nacionales e internacionales. "Durante mucho tiempo la minería en La Rioja no tuvo avances por distintos factores", reconoció el funcionario, y subrayó que el nuevo escenario se debe a "la decisión política del Gobernador de poner a la provincia y a un equipo de trabajo con un modelo participativo con el sector privado, entendiendo que en el mediano y largo plazo puede significar cambios estructurales".

Según explicó, La Rioja cuenta con cinco proyectos en etapa de exploración, y se espera que para fin de año, especialmente durante el verano, esa cifra se eleve a 13 o 14. “Empresas privadas, algunas asociadas con la provincia y otras trabajando de forma independiente, están invirtiendo y generando oportunidades concretas”, indicó el funcionario.

Uno de los logros más destacados es el avance de la provincia en el Índice Fraser, un ranking internacional que mide la "amigabilidad" de los territorios para recibir inversiones mineras. “En 2022 La Rioja ni siquiera figuraba. En 2023 estuvo en el puesto 83 de 86 distritos evaluados, y en 2024 subimos 40 lugares, ubicándonos en el puesto 43. Es un reflejo objetivo del avance de la provincia”, detalló.

Este índice, elaborado por una ONG canadiense a partir de encuestas entre empresas mineras del mundo, considera factores como gestión ambiental, política gubernamental, participación comunitaria y relación con el sector privado. “Esto brinda las bases necesarias para que la actividad pueda avanzar”, afirmó el ministro.

La apuesta provincial se centra especialmente en los minerales metalíferos. “Estamos trabajando en la zona de la cordillera, en departamentos como Vinchina, Villa Castelli y Villa Unión, donde hay mucho potencial. El cobre es el mineral más demandado por la transición energética, pero también tenemos oro, plata, zinc y tierras raras”, explicó.

En esta etapa, el foco está puesto en la exploración, un proceso fundamental que requiere inversión y conlleva altos riesgos. “Sin exploración nunca se puede llegar a un proyecto de producción. Estadísticamente, de 100 proyectos explorados, solo 3 llegan a ser minas”, señaló, y agregó que la provincia está brindando apoyo decidido al sector privado para avanzar en esta fase clave.

Aunque la exploración es solo el primer paso, ya tiene impacto en la economía local. “Genera mano de obra directa e indirecta y contrataciones de proveedores. Es importante entender que a medida que un proyecto encuentra resultados, su inversión crece año a año, y con ella crece también la generación de trabajo y oportunidades en la provincia”, concluyó el Ministro.

Los proyectos mineros de La Rioja

La provincia de La Rioja, en el marco de la nueva Ley de Proveedores Mineros, presentó a los oferentes oficiales que trabajarán en la provincia. El gobernador Ricardo Quintela celebró la decisión y aseguró que garantizará transparencia en los procesos, además de favorecer a los riojanos y los productores locales.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), Ricardo Quintela celebró: "¡En La Rioja ya tenemos una Ley de Proveedores Mineros! En un contexto difícil como el que estamos viviendo, impulsamos esta articulación público-privada para seguir generando oportunidades para las y los riojanos. Hoy presentamos oficialmente a los proveedores mineros de la provincia".

"Esta ley no solo fortalece al sector privado local, sino que también prioriza a nuestras empresas ante cualquier intervención o contratación. Además, garantiza transparencia en los procesos y permite que cada proveedor acceda a la información necesaria como el stock disponible, demandas del sector y detalles de cada trabajo a realizar", destacó el Gobernador.

Cabe recordar, que la Ley de Proveedores fue aprobada el 5 de junio y tiene como finalidad la contratación de proveedores locales, para así aumentar el ingreso de oferentes de servicios y en consecuencia, la mano de obra riojana. Además, se determinó que los mismos deben tener domicilio legal, real y fiscal de estos proveedores en la provincia. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja.