Día de la Minería: La Rioja se destaca como un pilar estratégico para el desarrollo sostenible en el NOA

Cada 7 de mayo en Argentina se conmemora el Día de la Minería, fecha en la que se reconoce el valor y el potencial de este sector para el desarrollo estratégico en la transición hacia un futuro más sostenible. La cadena de valor minera impulsa el desarrollo económico y es clave para satisfacer la creciente demanda mundial de minerales como litio, cobre y grafito, indispensables en tecnologías de energía limpia, baterías y dispositivos electrónicos. En este marco, la provincia de La Rioja es una de las que más se destaca a nivel nacional en el avance de proyectos mineros.

Un ejemplo de la importancia de la provincia en este rubro fue su reciente participación en la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), la feria minera más importante del mundo, celebrada en Toronto. En este evento, la provincia presentó su potencial minero y geológico con el objetivo de atraer inversiones y consolidar su desarrollo en el sector.

Durante su intervención en el Día de Argentina, Quintela destacó que la provincia cuenta actualmente con 12 proyectos en etapa de prospección y 4 en exploración, ubicados principalmente en el Valle del Bermejo. En este contexto, mantuvo reuniones con representantes de Río Tinto y BHP, dos empresas multinacionales interesadas en invertir en La Rioja.

El gobernador subrayó la importancia de este tipo de encuentros para posicionar a La Rioja en la vidriera internacional, considerando que la minería es una actividad global. También criticó lo que calificó como campañas de desinformación con fines políticos y aseguró que, pese a los intentos de tergiversar la información, el objetivo del viaje se cumplió con éxito.

Actualmente, la minería en La Rioja genera 250 puestos de trabajo directos, cifra que fue en aumento respecto al año anterior. Con la llegada de nuevas inversiones, el Gobierno busca fortalecer el desarrollo del sector a través de la capacitación de trabajadores y la integración de pymes locales en la cadena productiva. También se están impulsando leyes para incentivar la inversión, ofreciendo estabilidad fiscal y beneficios impositivos a las empresas que elijan la provincia para desarrollar sus proyectos.

Los principales proyectos de la provincia

Durante su gira internacional, el gobernador Quintela mantuvo una reunión con la empresa china Trailblazer New Material Technology que se centró en la presentación de una innovadora tecnología de extracción de litio mediante vibración electromagnética, un avance que posiciona a la firma como referente global en minería de precisión.

Los representantes de la empresa detallaron a Quintela y su equipo los avances en la construcción de su planta de carbonato de litio y manifestaron el firme interés en desarrollar proyectos conjuntos con La Rioja, particularmente en minería y energía, áreas que consideran estratégicas para su expansión en América Latina.

Por otra parte, avanzó con un acuerdo con el representante legal de la firma china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., Mao Pingsheng, el cual establece las bases para el desarrollo conjunto de actividades de exploración minera sustentable en territorio riojano, lo que integra criterios de cuidado ambiental, transferencia tecnológica e inversión productiva.

La iniciativa será para la cooperación internacional en áreas estratégicas como la minería sostenible, la inversión extranjera directa y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. En ese marco, el documento firmado destaca que en los últimos años las relaciones económicas entre China y Argentina experimentaron un importante fortalecimiento.

La transparencia minera

Debido a las manifestaciones públicas realizadas recientemente por integrantes de asambleas antimineras en el departamento de Famatina, el Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Minería, reafirmó su compromiso con la claridad de la información pública para la ciudadanía, desmintiendo versiones que acusaban a la gestión de llevar a cabo proyectos en la región.

En primer lugar, aclararon que en la actualidad no existe la iniciativa de emprendimientos ni proyectos en el departamento sin el debido proceso de información pública y consulta ciudadana. La Secretaría de Minería sostiene, como principio, que ninguna actividad será impulsada en territorio riojano sin el consentimiento de las comunidades involucradas.

Con respecto a los reclamos de información realizados por integrantes de las asambleas, desde el año pasado la Secretaría mantuvo abiertos los canales de diálogo, invitando a referentes de esas organizaciones a reuniones donde se brindaría toda la información necesaria. Esa invitación, sin embargo, no fue respondida en su debido momento, según explicaron desde la Secretaría de Minería.

Posteriormente, en marzo de este año, las asambleas presentaron una nueva nota solicitando información sobre supuestas actividades mineras en la zona de Alto Carrizal, específicamente en el área del río Achavil. Sin embargo, esta nota no incluía datos de contacto, lo cual impidió dar una respuesta directa ante las dudas. A pesar de esta limitación, la Secretaría derivó el pedido a las áreas técnicas correspondientes (Ambiente, Catastro, Dirección de Minería y Escribanía de Minas) para recabar toda la información existente sobre derechos mineros o proyectos en la zona mencionada.