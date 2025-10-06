A partir de un nuevo convenio con el CFI, La Rioja avanza en un novedoso proyecto de prospección minera sustentable

El Gobierno de La Rioja puso en marcha el Proyecto Benjamín en la localidad de Villa Castelli. La iniciativa, financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene una duración inicial de ocho meses y tiene como objetivo evaluar el potencial minero de la zona mediante tareas de prospección y análisis de muestras.

A través de la empresa estatal de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), un equipo de trabajadores especializados se encuentra realizando la toma de muestras de suelos, rocas y sedimentos, que serán enviadas a laboratorio para su análisis. En este marco, la directora de Prospección de EMSE, Agustina Foresi, explicó al portal El Independiente: “Hasta el momento no hay demasiados datos geológicos ni geoquímicos sobre el terreno; sin embargo, existen indicios de cobre, lo cual representa un gran interés económico para la región”.

Foresi explicó que los trabajos iniciales se están realizando de manera manual y están orientados a obtener información precisa sobre los elementos que componen el material extraído. Detalló además que el sector evaluado se encuentra en el límite con el departamento Vinchina y fue seleccionado a partir de información preliminar provista por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Posibilidad de nuevas inversiones

Sobre las próximas etapas, la geóloga Agustina Foresi señaló que: “Una vez obtenidos los análisis de laboratorio podremos determinar si la zona es favorable o no para continuar con la prospección. En caso de resultados positivos, se avanzará hacia instancias más complejas, que pueden incluir la apertura de caminos y nuevas inversiones para la toma de muestras más específicas en los lugares que presenten mejores valores”.

En este sentido, el Proyecto Benjamín representa un paso inicial hacia la consolidación de una matriz productiva diversificada en La Rioja, orientada a generar conocimiento científico, atraer inversiones y promover el desarrollo económico con impacto directo en las comunidades del interior provincial.

La Rioja reafirmó su rol clave en la minería sustentable en el Seminario Internacional del Litio

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, formó parte de la 14ª edición del Seminario Internacional del Litio en Sudamérica, un encuentro que reunió a referentes clave del sector para analizar los desafíos y perspectivas del litio en la región. La comitiva provincial, encabezada por autoridades riojanas, participó del evento desarrollado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. La presencia de La Rioja tuvo como objetivo consolidar vínculos institucionales y reforzar su posicionamiento como un protagonista estratégico en el crecimiento de la industria del litio.