Polémica con Martín Menem en La Rioja: acusan al libertario de difundir información falsa sobre una obra clave en la provincia

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio envuelto en un nuevo escándalo en La Rioja, ya que desde distintos medios locales denunciaron un nuevo atraso en la finalización de la rotonda del Chacho. Tras un compromiso por parte del propio funcionario de La Libertad Avanza (LLA), en el que había cuestionado el desarrollo de la obra en manos de la gestión provincial, la misma se reanudó a mediados del año pasado con el fin de inaugurarla para febrero de 2025. Esta promesa no fue cumplida ya que una vez más no se enviaron los fondos nacionales.

Durante el fin de semana, el diputado publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que ya se encuentra en funcionamiento esta obra que mejora la circulación en la provincia. "Quería informar que en el día de hoy, a las 19 aproximadamente, quedó habilitada la rotonda del Chacho, la parte que va de norte a sur, por abajo de la rotonda. La parte que va por arriba, el puente, va a llevar unos días más, hay que hacer algunas pruebas del peso, de la estructura, para que quede habilitada de manera segura", expresó Menem en su posteo.

Medios locales de La Rioja desmintieron las declaraciones del legislador Martín Menem sobre la habilitación de una obra en la provincia, señalando que aún no está finalizada. La demora, explicaron, se debe al incumplimiento en los pagos por parte del Gobierno nacional, que había asumido el compromiso de financiar el proyecto. Esta situación se enmarca en el recorte generalizado a la obra pública impulsado por la gestión de Javier Milei.

La promesa de Menem

En junio del 2024, Menem subió un video en el que acusaba al Gobierno provincial de mentiroso, y aseguraba: "Las obras que están pendientes, Nación le va a mandar el dinero directamente a las empresas y va controlar que las terminen lo más rápido posible así el dinero no queda en el gris cuando entra en las arcas de la provincia y después ya sabemos que dinero sobra, y se administra muy mal o lo pueden utilizar con otros fines".

"Para que la obra se pueda terminar, y otras tantas que andan dando vueltas, es necesario que firmen un convenio entre Nación con la provincia, y eso rápidamente se va a poner en marcha. Dependemos de la buena voluntad del gobernador Quintela, Nación está dispuesto a firmarlo ya para que en 30 días se reactive la obra. Está bueno que sepas esto para que con la verdad podamos construir un destino mejor para la provincia", afirmaba el diputado.

Fue así que Quintela firmó el acuerdo mientras que Nación prometió que la obra estaría terminada de forma rápida. Esto se traslado a marzo y todavía no sucedió: los riojanos aún deben tomar el desvío para cruzar por la rotonda que ya anticipó que tardará algunos meses más en concluir el proyecto.

Denuncia por parte de periodistas

Periodistas de Canal 13 Riojano visitaron la rotonda señalada por el diputado Martín Menem y desmintieron sus declaraciones, afirmando que la obra no está habilitada. “El tránsito sigue cortado y los vehículos deben desviarse por una rotonda improvisada”, señalaron desde el lugar. Además, aclararon que el tramo mostrado en el video del legislador no está en funcionamiento y que, aunque no hubo acto oficial, tampoco corresponde hablar de una inauguración ya que la obra no fue finalizada.

Un cronista de CVR Noticias recorrió la zona y advirtió que, según los plazos previstos, la obra "debería haber estado finalizada entre enero y febrero". Además, apuntó contra el diputado libertario, a quien acusó de anteponer intereses personales por sobre el desarrollo estructural de la provincia: "Con su ambición de ser gobernador de la provincia trabó esos fondos que deberían haber estado para que esto esté finalizado. Estamos en abril, y esta obra va a tener un retraso de 45 días más. O sea que dentro de 45 días más va a estar finalizado cuando ya debería haber estado".