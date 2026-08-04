Marruecos dice que España debió prever el impacto migratorio del fallo del Supremo

Migrantes hacen cola para recibir comida y bebida de la Cruz Roja, tras los cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España

Las autoridades españolas deberían haber anticipado las consecuencias de una resolución del Tribunal Supremo que debilitó un elemento ‌disuasorio clave contra la inmigración ‌irregular y contribuyó a las llegadas masivas de la semana pasada al enclave español de Ceuta, en el norte de Marruecos, dijo el lunes un alto funcionario marroquí.

España calcula que unos 69.500 migrantes han regresado de Ceuta a Marruecos desde las llegadas de la semana pasada, mientras que las autoridades marroquíes afirman que ​unas 40.000 personas ⁠entraron en el enclave.

El número de muertos asciende a 72 ‌en el lado español de la frontera y a ⁠11 en el marroquí.

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El presidente de ⁠la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó a Rabat de haber "favorecido o permitido" la llegada masiva, mientras que la presidenta ⁠de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió ​contra cualquier intento de utilizar la migración irregular ‌para presionar a un Estado miembro ‌de la UE.

Las autoridades locales de Ceuta deberían haber anticipado ⁠las consecuencias de una resolución que desactivó el efecto disuasorio contra la inmigración irregular, dijo a periodistas un dirigente del Gobierno marroquí en la primera comparecencia informativa desde que estalló la ​crisis.

La resolución ‌del 8 de julio del Tribunal Supremo de España limitó la devolución inmediata —o "devolución en caliente"— de los migrantes que entran en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla por vía marítima.

Marruecos no había relajado los controles fronterizos ⁠ni reducido el despliegue de fuerzas de seguridad antes de las llegadas masivas del jueves, afirmó.

La estrategia marroquí para controlar la migración se basa en la prevención, mediante el despliegue de unos 24.000 efectivos de seguridad a lo largo de su costa norte, y en la disuasión, mediante la rápida readmisión de los migrantes que entran irregularmente ‌en territorio español.

Las redes de tráfico de personas aprovecharon rápidamente la resolución de julio, dijo.

"El mensaje pasó a ser: basta con cruzar y estarás protegido", afirmó. "Europa nos pide que impidamos que los migrantes crucen, pero, al otro lado, ¡les extienden la alfombra roja cuando lo hacen!".

Rabat ‌impidió 79.000 intentos de cruce en 2024 y 74.000 el año pasado, según cifras oficiales.

El funcionario calificó de "ejemplar" la cooperación entre Marruecos y España ‌en materia de ⁠control fronterizo hasta que la resolución alteró años de coherencia.

"Corresponde a España encontrar una solución para restablecer ​el efecto disuasorio", afirmó.

"Marruecos nunca será cómplice de un enfoque de la migración basado exclusivamente en la seguridad", añadió.

Con información de Reuters