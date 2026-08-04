Gente reacciona mientras celebra, en Ceuta

Por Ahmed Eljechtimi, Victoria Waldersee, George Sargent ​y Magdalini Gkogkou

4 ago (Reuters) - La oleada de migrantes de la semana pasada hacia el enclave español de Ceuta comenzó con un goteo.

El desplazamiento de unas pocas decenas de jóvenes se convirtió rápidamente, el pasado jueves, ‌en una oleada de decenas de miles de ‌personas que cruzaban a nado en masa, animados por un puñado de videos que se hicieron virales, entre ellos algunos publicados por un medio de comunicación español con la intención de poner de relieve la carga que suponen las presiones migratorias.

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Según las cifras oficiales, más de 80 personas se ahogaron o murieron aplastadas en una estampida.

La detonación ocurrió tres semanas antes, cuando el Tribunal Supremo de España publicó una sentencia en la que se establecía que los migrantes interceptados en el mar no podían ser devueltos inmediatamente en la frontera de los territorios españoles del norte de África, Ceuta y ​Melilla.

La sentencia no impide su devolución ⁠sumaria posterior, indicaron expertos jurídicos.

Ceuta lleva mucho tiempo atrayendo a migrantes que esperan labrarse una nueva vida en Europa, ‌pero a medida que se extendían las interpretaciones erróneas de la sentencia —incluidas las afirmaciones de ⁠que cualquiera que llegara a Ceuta, por mar o por tierra, no ⁠podría ser devuelto— cada vez más personas probaron suerte.

"No creáis nunca a quienes os digan que, si llegáis a Ceuta, os devolverán. No os devolverán", decía un joven marroquí grabado en una calle de Alemania en un video que fue ⁠eliminado, pero que posteriormente fue vuelto a publicar por otras cuentas.

Varias publicaciones en las plataformas de Meta ​desde el 7 de julio, incluida una con más de 28.000 "me gusta", también afirmaban ‌falsamente que el programa vigente en España para regularizar a ‌cientos de miles de migrantes en situación irregular finalizaría el 30 de julio. Mensajes similares circularon en las ⁠primeras horas de ese día.

De hecho, los migrantes en situación irregular que ya llevaran al menos cinco meses en España antes de finales de 2025 podían presentar sus solicitudes entre abril y el 30 de junio. El Gobierno español recibió más del doble de las 500.000 inscripciones que había previsto y nunca amplió el plazo.

La mayoría de los videos y ​grupos en línea ‌que difundían las llamadas a acudir rápidamente a Ceuta han sido eliminados desde entonces y no está claro cuándo se publicaron originalmente. En 2024, Marruecos procesó a decenas de presuntos instigadores en línea de un cruce masivo que fue frustrado.

El 23 de julio, unas 100 personas habían llegado a Ceuta, según El Faro de Ceuta, un medio de comunicación local que relacionó las llegadas con la decisión del Tribunal ⁠Supremo, una opinión de la que se hicieron eco posteriormente las autoridades españolas y marroquíes, que acusaron a las redes de trata de personas de propagar y explotar la desinformación en las redes sociales.

Las imágenes que El Faro difundió en línea, en las que se veía a jóvenes sonriendo y haciendo gestos de "pulgar arriba" y la "V" en Ceuta, tuvieron el efecto no deseado de animar a más personas a intentar la travesía, según los migrantes entrevistados por Reuters. Cientos de personas comenzaron a cruzar a nado.

LA LLEGADA DE LOS INFLUENTES

Al día siguiente, las redes sociales se inundaron de videos cuando varios influentes con decenas de miles de seguidores ‌publicaron clips en los que aparecían nadando hacia Ceuta, algunos con trajes de neopreno y flotadores.

Mounim Belhaj, un peluquero canino con 31.000 seguidores en Instagram, dijo que decidió ir tras ver noticias sobre el alojamiento de migrantes en el centro de acogida de Ceuta.

"Los medios españoles mostraban el buen trato que recibían los migrantes al llegar a España y eso nos animó mucho a ir allí", afirmó.

Las cifras se dispararon. Las autoridades españolas dijeron que más de 70.000 personas entraron en Ceuta de ‌forma irregular.

Los grupos de chat también parecen haber desempeñado un papel importante. Un informe del analista de seguridad español Chema Gil identificó dos grupos públicos de WhatsApp administrados por números de teléfono argelinos, con un total de 3.700 miembros, que ofrecían consejos sobre las ‌rutas hacia Ceuta.

En los chats ⁠se instaba a los miembros a actuar con rapidez. Gil no pudo identificar a los administradores y Reuters no pudo verificar de forma independiente la existencia de los grupos, que desde entonces ​han sido eliminados.

A la noche siguiente, el hambre y la hostilidad habían empujado a la gran mayoría a dar media vuelta. Miles de personas siguen varadas, sobre todo africanos subsaharianos y menores no acompañados que no pueden ser deportados.

(Reporte adicional de Corina Pons, Stephanie Burnett y Vinaya K; redacción de Alexander Dziadosz; edición de Andrei Khalip. Editado en español por Natalia Ramos)