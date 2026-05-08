Los laboristas británicos sufren grandes pérdidas en elecciones locales, según resultados iniciales

El primer ministro británico Keir Starmer y su esposa Victoria Starmer llegan a un colegio electoral para votar durante las elecciones locales en Londres, Reino Unido

​El primer ministro británico, Keir Starmer, sufrió graves pérdidas en las elecciones del viernes, que pusieron de manifiesto el profundo descontento de los votantes con su Gobierno y ‌suscitaron nuevas dudas sobre su futuro, ‌apenas dos años después de su aplastante victoria en las elecciones generales.

El Partido Laborista de Starmer sufrió una hemorragia de votos en las zonas que informaron resultados durante la noche, incluidos los bastiones tradicionales de las antiguas regiones industriales del centro y el norte de Inglaterra, así como algunas zonas de Londres.

El principal beneficiario fue el partido populista antiinmigración Reform UK, del activista del Brexit Nigel Farage, que obtuvo más de 200 escaños en ayuntamientos de ​Inglaterra y podría convertirse ⁠en la principal oposición en Escocia y Gales frente al Partido Nacional Escocés y ‌Plaid Cymru, ambos independentistas.

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"El panorama ha sido tan malo como se esperaba ⁠para el Partido Laborista, o incluso peor", dijo John ⁠Curtice, el encuestador más respetado de Reino Unido.

Las elecciones a los 136 ayuntamientos de Inglaterra, junto con los parlamentos autónomos de Escocia y Gales, representan la prueba de opinión pública más ⁠significativa antes de las próximas elecciones generales de 2029.

Diputados del Partido Laborista, actualmente ​en el Gobierno, afirmaron que si el partido obtiene malos resultados ‌en Escocia, pierde el poder en Gales y ‌no consigue mantener muchos de los aproximadamente 2.500 escaños municipales que tiene en ⁠Inglaterra, Starmer se enfrentará a una renovada presión para dimitir o establecer un calendario para su salida.

LOS PARTIDOS PEQUEÑOS FRAGMENTAN EL SISTEMA BIPARTIDISTA

Los primeros resultados mostraron la continua fractura del tradicional sistema bipartidista británico hacia una democracia multipartidista, en lo que, según los analistas, representa una ​de las mayores ‌transformaciones de la política británica en el último siglo.

Los antes dominantes partidos Laborista y Conservador estaban perdiendo votos a favor de Reform y, en el otro extremo del espectro político, a favor del Partido Verde, de izquierdas y ecologista, mientras que se esperaba que los partidos nacionalistas ganaran las elecciones en Escocia ⁠y Gales.

Farage dijo que los resultados hasta el momento "superaban con creces" sus expectativas y representaban un "cambio histórico en la política británica".

El Partido Laborista perdió muchos votos en algunos de los primeros resultados más seguidos de cerca.

El partido perdió el control del ayuntamiento de Tameside, en el Gran Mánchester, por primera vez en casi 50 años, después de que Reform se hiciera con los 14 escaños que el Partido Laborista ostentaba.

En la cercana localidad de Wigan, una antigua comunidad minera que ha controlado ‌durante más de 50 años, el Partido Laborista también perdió los 20 escaños que defendía frente a Reform, y en Salford, el partido solo conservó tres de los 16 escaños que defendía.

Los resultados fueron "desoladores", dijo Rebecca Long-Bailey, diputada laborista por Salford.

Aunque los gobiernos en el poder suelen tener dificultades en las elecciones de mitad de legislatura, las encuestas pronostican que el Partido Laborista podría perder ‌el mayor número de escaños en los ayuntamientos en unas elecciones locales desde que el ex primer ministro John Major perdiera más de 2.000 en 1995, cuando su gobierno se vio envuelto en ‌interminables escándalos de corrupción.

El ⁠partido Reform UK sumó 253 escaños en los ayuntamientos de Inglaterra, con resultados de más de 4.200 escaños aún por contar. El Partido Laborista perdió ​185 escaños y el Partido Conservador, 93.

La mayoría de los resultados electorales —incluidos los escaños de las elecciones de Escocia y Gales— se dará a conocer el viernes por la tarde y por la noche.

Con información de Reuters