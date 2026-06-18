Lo que los propietarios de mascotas deben saber sobre el gusano barrenador del ganado

FOTO DE ARCHIVO: Ganaderos asisten a una presentación sobre la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo durante la Feria y Jornada Técnica sobre vacas y terneros del condado de Fayette, celebrada en La Grange, Texas

El gusano barrenador ​del ganado, una mosca parásita cuyas larvas carnívoras se alimentan de animales vivos, volvió a aparecer en el suroeste de Estados Unidos en junio por primera vez desde la década de 1970, lo que supone una amenaza tanto para el ‌sector ganadero como para la fauna silvestre y las ‌mascotas domésticas.

Esto es lo que, según los veterinarios, deben saber los propietarios de mascotas, especialmente aquellos que viven cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

¿QUÉ SON LOS GUSANOS BARRENADORES DEL GANADO?

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Las moscas hembras del gusano barrenador del ganado ponen huevos en las heridas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez que los huevos eclosionan, cientos de larvas utilizan sus afiladas mandíbulas para devorar la carne viva, lo que acaba matando al huésped si no se trata.

Según los expertos, se propagan principalmente a través del desplazamiento de animales infestados, no suponen ninguna amenaza para la seguridad alimentaria y rara vez afectan a los seres humanos. Los animales tratados a tiempo ​mediante la extracción de las larvas, la ⁠limpieza de la herida y la administración de antibióticos suelen sobrevivir a la infestación.

En junio, un perro de Nuevo México sufrió ‌una infestación de gusano barrenador del ganado, lo que pone de relieve el riesgo para las mascotas ⁠en el suroeste de Estados Unidos tras la propagación hacia el norte de ⁠esta plaga desde las regiones endémicas de Centroamérica y México.

¿A QUÉ SÍNTOMAS DEBEN ESTAR ATENTOS LOS DUEÑOS DE MASCOTAS?

Los propietarios deben estar atentos a heridas que se hinchen, supuren o no se curen, así como a signos de dolor, como lamerse o morderse excesivamente, letargo ⁠y pérdida de apetito.

Uno de los signos más reveladores del gusano barrenador del ganado es el hedor a carne en ​descomposición. Los expertos dicen que los propietarios de mascotas deben llevar a sus animales al ‌veterinario si detectan estos signos, aunque no se vean inmediatamente gusanos ‌ni huevos.

Los gatos y perros callejeros podrían ser los que corren mayor riesgo de contraer el gusano barrenador del ganado ⁠y podrían contribuir a propagar el parásito a las mascotas domésticas, según los veterinarios. Los residentes deben vigilar de cerca a los animales callejeros y ponerse en contacto con el servicio local de control de animales si observan signos de infestación por el gusano barrenador del ganado.

"Las consecuencias de pasar por alto uno o dos casos son tan graves que, si el público ve algo sospechoso, debe llevarlo ​al veterinario", afirmó el ‌Dr. Pancho Hubert, veterinario de Corpus Christi, Texas, y presidente de la Asociación Médica Veterinaria de Texas. "Puede que no sea nada, pero estas heridas tienen una gran importancia".

¿SE PUEDE PREVENIR LA INFESTACIÓN?

Los medicamentos de administración mensual que se utilizan habitualmente para repeler garrapatas, pulgas y otros parásitos comunes de las mascotas también pueden protegerlas contra el gusano barrenador del ganado, ya que actúan de forma similar contra una amplia gama de parásitos. Los tratamientos masticables, como Credelio y ⁠Simparica, pasan al torrente sanguíneo del animal y eliminan los parásitos que se alimentan de él.

¿CÓMO SE TRATA EL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO?

Un veterinario examinará la herida, extraerá las larvas y los huevos y enviará las muestras a las autoridades sanitarias veterinarias para su análisis. A continuación, desinfectará la herida, administrará al animal un insecticida oral y, probablemente, le recetará analgésicos y antibióticos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha autorizado el uso de aproximadamente una docena de medicamentos para tratar las infestaciones por gusano barrenador del ganado.

Los expertos advierten que los propietarios de mascotas nunca deben tratar el gusano barrenador del ganado por su cuenta. Un propietario podría pasar por alto larvas que seguirán excavando en el ‌animal o dejar caer sin darse cuenta gusanos en el suelo, donde pueden madurar hasta convertirse en moscas y propagarse aún más.

¿SE PUEDEN RECUPERAR LAS MASCOTAS?

Los animales suelen recuperarse por completo si los gusanos barrenadores se detectan y tratan a tiempo. Sin embargo, las infestaciones por gusanos barrenadores son mortales si no se tratan.

¿CÓMO LUCHAN CONTRA EL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO LAS AGENCIAS LOCALES Y FEDERALES?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha invertido en la producción e investigación de moscas estériles utilizadas para detener la reproducción del gusano barrenador del ganado, ha intensificado ‌los esfuerzos de vigilancia y ha impuesto restricciones de movimiento.

Aunque se están construyendo dos nuevas plantas de moscas estériles, la producción actual dista mucho de lo necesario para contener el brote, según los expertos.

Reuters informó el año pasado que cientos de veterinarios, personal de apoyo y trabajadores de laboratorio ‌de la división de sanidad animal ⁠del USDA dejeron sus puestos después de que la administración del presidente Donald Trump presionó para que dimitieran, lo que dejó a la agencia con menos especialistas para responder a los brotes de enfermedades animales y ​aumentó la preocupación sobre la preparación ante emergencias.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que se había previsto que el gusano barrenador del ganado cruzara la frontera hacia Estados Unidos el año pasado, y que los esfuerzos de la Administración Trump lo evitaron, dando tiempo al USDA para desplegar una respuesta rápida.

Con información de Reuters