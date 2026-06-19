Llega el Inti Raymi, la celebración ancestral que reafirma la identidad andina de Argentina

A través de ceremonias ancestrales, expresiones artísticas y encuentros comunitarios, el Inti Raymi vuelve a cobrar relevancia en este encuentro de comunidades andinas que celebran el renacimiento de un nuevo ciclo de la Tierra. Así es como Jujuy vuelve a consolidarse como uno de los principales escenarios de esta celebración ancestral, donde cultura, espiritualidad e identidad se unen para mantener vivo un legado que atraviesa generaciones.

Considerada una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo andino, la celebración reúne a las comunidades en torno al agradecimiento al Sol, conocido como Taita Inti, y a la Madre Tierra o Allpamamita por las cosechas recibidas, al tiempo que se pide prosperidad para el ciclo que comienza con el solsticio de invierno.

El Inti Raymi representa una reafirmación de las raíces culturales de los pueblos Kolla, Omaguaca y Quechua del noroeste argentino. Su creciente presencia en la agenda pública refleja el reconocimiento de tradiciones que forman parte de la identidad histórica de la región.

La celebración también expone un fenómeno singular de convivencia cultural, donde las ceremonias andinas coinciden con festividades cristianas como las fogatas de San Juan, lo que da lugar a expresiones que combinan herencias ancestrales y tradiciones religiosas en una misma comunidad.

Al mismo tiempo, el Inti Raymi transmite valores vinculados al respeto por la naturaleza, el cuidado del agua y la preservación de la tierra. De esta manera, una ceremonia milenaria continúa con un constante diálogo con los desafíos contemporáneos relacionados con la sustentabilidad y el ambiente.

Una celebración que fortalece la identidad andina

La jornada central tendrá lugar el domingo 21 de junio, cuando las ceremonias se desarrollen desde las primeras horas de la mañana. En Rinconada-Santo Domingo se recibirán los primeros rayos del sol desde las 8 horas, mientras que en Huacalera se llevará adelante una amplia programación que incluirá vigilia artística, apertura de la Pachamama, salutación al Tata Inti, el tradicional Festival del Sol y actividades de formación vinculadas a la cosmovisión andina.

La agenda cultural tendrá continuidad el martes 23 de junio en Maimará, donde se desarrollará la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Las actividades comenzarán a las 10.30 en el paraje Cieneguillas e incluirán desayuno comunitario, misa, procesión de antorchas y destrezas gauchas.

Por su parte, el miércoles 24 de junio se realizarán dos celebraciones destacadas. En San Salvador de Jujuy, la Casa Macedonio Graz llevará adelante un homenaje a Serapio Soria, reconocido como el primer periodista de San Pedro de Jujuy.

Ese mismo día, en Incahuasi, se realizará la tradicional Fogata de San Juan, una celebración que reunirá a la comunidad en torno a la música, la gastronomía regional y las expresiones de fe popular que caracterizan a esta fecha.