Líderes de Colombia y Venezuela se reúnen en Caracas para abordar temas de seguridad

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Barcelona, ​​España.

CARACAS/BOGOTÁ 23 abr (Reuters) - El ​presidente colombiano, Gustavo Petro, viajará a Caracas el viernes para reunirse con su par venezolana, Delcy Rodríguez, y se ‌prevé que ambos, sometidos ‌a una intensa presión por parte del presidente estadounidense Donald Trump, se centren en cuestiones de seguridad.

Será la segunda reunión de Rodríguez con un jefe de Estado, tras su breve viaje a Granada a principios de mes. El encuentro con Petro se da después de la visita a Caracas de los ministros ​colombianos de Relaciones ⁠Exteriores y Defensa el mes pasado, donde se abordaron temas ‌de seguridad, comercio y cooperación energética.

Colombia y Venezuela ⁠comparten profundos lazos históricos y culturales, ⁠especialmente en su frontera de 2.200 kilómetros, donde viven numerosas familias binacionales. Casi 3 millones de migrantes venezolanos se han asentado en ⁠Colombia en los últimos años, huyendo del colapso económico ​de su país.

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Aunque la región fronteriza es ‌un centro neurálgico para un comercio ‌anual estimado en 1.000 millones de dólares, también alberga ⁠el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados ilegales, incluyendo bandas criminales y organizaciones guerrilleras colombianas.

Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos colombianos anteriores han denunciado ​que estos ‌grupos operan con el apoyo o la complicidad de militares venezolanos, una acusación que Caracas ha negado reiteradamente.

Petro y el predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, derrocado en una operación estadounidense en enero, habían incrementado previamente el ⁠número de tropas desplegadas en la frontera para combatir el narcotráfico. Rodríguez, exvicepresidenta, dice que busca atraer inversionistas en petróleo y minería bajo la estrecha supervisión del Gobierno de Trump.

El propio Trump la ha elogiado en repetidas ocasiones, y ella ha recibido a funcionarios estadounidenses y potenciales inversionistas en Caracas. Ha instado enérgicamente a Estados ‌Unidos a levantar las sanciones contra su país, afirmando que las licencias y las exenciones no son suficientes para que los inversionistas se sientan seguros ni para que la economía se recupere.

Petro ha tenido numerosos enfrentamientos con Trump, quien ha exigido repetidamente mayor cooperación ‌de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el mandatario colombiano dice que ha habido incautaciones récord de drogas durante su ‌mandato.

A pesar de ⁠las sanciones personales impuestas a Petro por Washington, ambos se mostraron cordiales tras una reunión cara a ​cara a principios de este año. En marzo, mantuvieron una conversación cordial para hablar sobre la economía en la frontera entre Venezuela y Colombia, según informó entonces la oficina de Petro.

(Redacción Reuters. )