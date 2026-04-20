Israel refuerza su control sobre el sur de Líbano y advierte a los residentes que no se acerquen

Una mujer camina junto a edificios dañados en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano

Israel ordenó el ​lunes a los residentes del sur de Líbano que se mantuvieran alejados de una franja de territorio que se extiende a lo largo de la frontera y que ‌no se acercaran a la zona ‌del río Litani, consolidando así su control sobre el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en la guerra con Hezbolá.

El alto el fuego de 10 días, mediado por Estados Unidos, entró en vigor el jueves, poniendo fin en gran medida a la guerra entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, que se derivó del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Pero sigue siendo frágil, con los soldados israelíes ocupando territorio en el interior del sur, con ​el objetivo de crear una ⁠zona de seguridad para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, mientras ‌que el grupo afirma que mantiene el "derecho a resistir" la ocupación israelí.

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El ⁠ejército israelí publicó un mapa en las redes sociales ⁠con una línea roja que atraviesa 21 pueblos del sur y advirtió a los residentes que no se adentraran en la zona comprendida entre dicha línea y la frontera, alegando que los ⁠soldados israelíes mantenían posiciones en el sur "ante las continuas actividades terroristas" del grupo respaldado ​por Irán.

El mapa señalaba más de otros 50 pueblos en el ‌sur a los que los residentes no deben ‌regresar. El ejército israelí también indicó que no estaba permitido acercarse a la zona ⁠del río Litani, que discurre en su mayor parte al norte de la zona de la que, según el ejército israelí, los residentes deben mantenerse alejados.

El domingo, el ejército israelí publicó un mapa similar, en el que se mostraba por primera vez su nueva línea de despliegue ​dentro de Líbano. ‌Extendiéndose de este a oeste, la línea de despliegue del mapa se adentra entre 5 y 10 kilómetros desde la frontera hacia territorio libanés, abarcando una zona en la que el ejército israelí ha estado destruyendo pueblos.

ADVERTENCIAS LIBANESAS CONTRA EL REGRESO

Mahmoud Qmati, alto cargo de Hezbolá, se dirigió el sábado a los residentes de ⁠los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá y les dijo que aún no debían regresar a sus hogares debido al riesgo de un ataque israelí.

Los ayuntamientos del sur también advirtieron a los residentes que no regresaran a sus hogares, alegando que aún no era seguro.

Hezbolá, en un comunicado emitido el lunes, dijo que los artefactos explosivos colocados previamente por sus combatientes habían detonado cuando vehículos militares israelíes se desplazaban por una zona del sur el domingo, destruyendo cuatro tanques.

El ejército israelí no ‌respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esta afirmación.

El ejército israelí informó el domingo de que un soldado había muerto y otros nueve habían resultado heridos durante los combates en el sur de Líbano.

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió fuego en apoyo de Teherán, lo que provocó una ofensiva israelí que ha causado la ‌muerte de más de 2.300 personas, entre ellas 177 niños, y ha obligado a más de 1,2 millones a huir, según las autoridades libanesas.

Hezbolá no ha revelado sus cifras de bajas. Al menos 400 de ‌sus combatientes habían muerto ⁠a finales de marzo, según fuentes cercanas al grupo.

Hezbolá ha lanzado cientos de cohetes y drones contra Israel. Sus ataques han causado la muerte de ​dos civiles en Israel, mientras que 15 soldados israelíes han fallecido en Líbano desde el 2 de marzo, según Israel.

Con información de Reuters