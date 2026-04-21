Israel dice que Hezbolá lanzó cohetes en el sur del Líbano

Niños desplazados juegan alrededor de una hoguera en un campamento improvisado, en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en Beirut

​El ejército israelí dijo que Hezbolá lanzó cohetes contra las tropas israelíes en el sur del ‌Líbano el martes y ‌acusó al grupo respaldado por Irán de violar el alto el fuego antes de las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre los Gobiernos israelí y libanés previstas para esta semana.

Hezbolá no hizo comentarios de inmediato, pero ha dicho que tiene el "derecho a resistir" a ​las fuerzas israelíes ⁠que ocupan el sur del Líbano.

El pasado jueves ‌entró en vigor un alto el fuego de ⁠10 días entre Israel y ⁠Hezbolá, mediado por Washington, pero las fuerzas israelíes siguen desplegadas en un cinturón de territorio libanés de entre ⁠cinco y 10 kilómetros de profundidad en la ​frontera.

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Israel ha sostenido que su objetivo ‌es crear una zona de ‌amortiguación para proteger el norte de Israel de los ⁠ataques de Hezbolá, un grupo musulmán chiíta respaldado por Irán.

El ejército israelí dijo que atacó el lanzador desde el que se dispararon los cohetes.

El jueves, ​Estados Unidos ‌acogerá conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y el Líbano, país que se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo cuando Hezbolá abrió fuego en apoyo de Teherán ⁠en el conflicto regional.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, el estadista chií de mayor rango del Líbano y aliado de Hezbolá, había dicho al periódico libanés al-Joumhouria que las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur se enfrentarían a la resistencia si no se retiraban.

Si Israel "mantiene su ocupación, ‌ya sea de zonas, posiciones o trazando líneas amarillas, olerá el aroma de la resistencia cada día", dijo Berri, líder del Movimiento chií Amal.

Tanto el ejército israelí como el primer ministro Benjamin Netanyahu se refirieron la semana ‌pasada al despliegue de Israel en el Líbano como la "Línea Amarilla", el mismo término utilizado por Israel para su línea ‌de despliegue ⁠en Gaza.

Con información de Reuters