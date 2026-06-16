“Le mintió al pueblo argentino”: desde Formosa acompañarán la interpelación a Adorni por irregularidades en su patrimonio

Tras el escándalo patrimonial que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que podría derivar en un voto de censura si reúne el respaldo de la mayoría absoluta de ambas cámaras, fue respaldada por la diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, Graciela Parola, quien brindó detalles de la solicitud.

“Desde nuestro bloque, con otros diputados de bloques minoritarios, como los radicales, la izquierda y el socialismo, hemos presentado un pedido de sesión para el día martes 23 de junio, a las 14 horas, donde pondremos a consideración todos los proyectos que tienen que ver con los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete”, manifestó Parola al portal Agenfor, de la sesión especial que los bloques opositores le solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Ocurre que Adorni habría omitido informar parte de su patrimonio, y esas inconsistencias también se habrían reflejado en el informe de gestión que presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 29 de abril, ocasión en la que estuvo acompañado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y otros ministros.

En ese sentido, explicó que “muchos de ellos tienen por objetivo interpelarlo para aplicar el mecanismo de moción de censura que contempla la Constitución Nacional y así removerlo de su cargo ante estas irregularidades gravísimas”, las cuales se detectaron en sus declaraciones juradas patrimoniales de 2024 y 2025.

La polémica

En el marco de diversas entrevistas periodísticas sobre la actualización de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Adorni señaló que corrigió información vinculada a activos que no habían sido consignados originalmente. Según explicó, entre ellos se encontraban tenencias en criptomonedas, una herencia familiar en efectivo y datos relacionados con propiedades inmobiliarias.

“Más allá de lo que la Justicia pueda o no decidir en torno a ello, aquí hay una cuestión política de la que ya ha sido testigo el Congreso, porque no hace un mes que fue a hacer su informe mensual y claramente nos mintió, ya que las dos declaraciones no tienen nada que ver”, dilucidó la legisladora formoseña.

En función de ello, expresó: "Hemos hecho este pedido de sesión y también tenemos conocimiento de que el Senado ha pedido que se presente” una moción de censura contra Adorni en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual habilita a solicitar la remoción del jefe de Gabinete.

“Esperamos que se siga avanzando en la Justicia porque son muy evidentes las mentiras en las que ha entrado el jefe de Gabinete y que hoy ya son insostenibles”, sentenció Parola.