Las vacunas contra el cáncer basadas en ARNm avanzan a pesar de los recortes en EEUU

Un científico del laboratorio del Dr. Vinod Balachandran en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center utiliza una pipeta para preparar muestras, en la ciudad de Nueva York.

Los ​tratamientos basados en la misma tecnología de ARNm de las vacunas para el COVID-19 están demostrando un beneficio duradero contra el melanoma, un cáncer de piel mortal, y resultados prometedores en cánceres de páncreas y cerebro que antes se consideraban ‌impenetrables a un ataque del sistema inmunitario.

Los aparentes ‌avances en las vacunas contra el cáncer, consideradas una de las áreas de investigación oncológica de más rápido crecimiento, se conocen cuando funcionarios estadounidenses envían señales contradictorias sobre las ventajas y la seguridad de esta tecnología.

Este mes, en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica celebrada en Chicago, se presentaron más de 130 estudios centrados en este tipo de iniciativas.

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A la vanguardia estaban Moderna y Merck , cuyo tratamiento, que combina un potente fármaco de inmunoterapia con una vacuna experimental contra el cáncer basada en ARNm y diseñada a medida, ha mantenido a raya el melanoma durante cinco años.

El resultado se considera un hito en los esfuerzos ​por crear vacunas personalizadas para entrenar ⁠al sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer.

Las empresas están probando terapias basadas en ARNm en nueve ensayos clínicos, ‌tanto grandes como medianos, para cánceres de pulmón, riñón, vejiga y páncreas, y es posible que este ⁠año tengan resultados preliminares de su gran prueba de confirmación para el ⁠melanoma.

En otros lugares, años de investigación inicial en universidades y centros médicos han progresado hasta convertirse en programas de desarrollo en compañías farmacéuticas como Roche y BioNTech.

La firma de investigación de mercado Vision Research Reports pronostica que el mercado de vacunas personalizadas contra el ⁠cáncer, impulsado en gran medida por la tecnología de ARNm, podría alcanzar los 8.500 millones de dólares anuales para ​2034.

En el caso de las enfermedades infecciosas, ciertas vacunas pueden enseñar al sistema inmunitario a ‌reconocer y atacar el virus, ofreciendo una protección duradera.

"Ese principio ‌ahora se puede aplicar al cáncer, y eso supone un gran avance", dijo Eliav Barr, director médico de Merck.

Los avances ⁠se dan pese a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, liderado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., recortó 500 millones de dólares en proyectos de vacunas de ARNm.

Kennedy ha atacado la seguridad y la eficacia de las vacunas de ARNm sin pruebas y ha exagerado sus supuestos efectos secundarios.

Aun así, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) está colaborando ​con la Fundación para ‌los Institutos Nacionales de la Salud en una asociación público-privada de 200 millones de dólares para financiar ensayos de vacunas prometedoras contra el cáncer, incluidas las basadas en ARNm.

Un portavoz del HHS defendió la postura de Kennedy sobre el ARNm para las enfermedades infecciosas, pero dijo que ve potencial en la tecnología del ARNm para prevenir la recurrencia del cáncer, y mencionó la colaboración en materia de vacunas contra el cáncer.

Sin embargo, dividir la investigación ⁠sobre el ARNm en compartimentos estancos podría frenar los avances de una tecnología prometedora que se administró de forma segura a más de 700 millones de personas durante la pandemia de COVID, afirman los científicos.

"Debemos ser capaces de innovar en torno a tecnologías que mejoren la atención médica para todos", dijo el doctor Elias Sayour, director de un laboratorio de ingeniería de ARN en la Universidad de Florida y asesor del programa de vacunas contra el cáncer del NCI.

"Si no lo hacemos nosotros, otros países lo harán".

DESCUBRIMIENTO TEMPRANO

Hace una década, el doctor Vinod Balachandran, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, fue uno de los primeros científicos que vieron el potencial del ARNm para tratar ‌incluso los cánceres más letales.

Observó que, en casos excepcionales, algunos pacientes lograban sobrevivir al cáncer de páncreas, una enfermedad que los científicos creían invisible para el sistema inmunitario.

Los estudios revelaron que, en estos casos, el sistema inmunitario de los pacientes era capaz de reconocer y atacar sus tumores. La pregunta era cómo lograr que esto ocurriera con mayor frecuencia.

Balachandran creía que el ARNm, que se puede fabricar rápidamente, podría utilizarse para diseñar vacunas personalizadas basadas en mutaciones específicas que se encuentran únicamente en los tumores de los pacientes después de ‌la cirugía.

En diciembre de 2019 se inició un ensayo de fase 1 con 16 pacientes que probaba una combinación de quimioterapia, la inmunoterapia Tecentriq de Roche y una vacuna de ARNm personalizada de BioNTech , que tiene como objetivo las proteínas mutadas en función de los tumores individuales de ‌los pacientes.

En la reunión de la ⁠Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer de abril, Balachandran informó que, de los ocho pacientes con cáncer de páncreas cuyos sistemas inmunitarios respondieron a la vacuna, siete seguían vivos hasta seis años después.

Actualmente, ​se está llevando a cabo un ensayo global de fase 2 con 260 pacientes para confirmar esos resultados.

"Sería un gran avance si el ARNm fuera la tecnología que finalmente logra una respuesta inmunitaria clínicamente significativa", dijo el doctor Robert Vonderheide, director del Centro Oncológico Abramson de Penn Medicine y presidente electo de la AACR.

Con información de Reuters