La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU

La ​tormenta tropical Arthur se formó cerca de la costa de Texas y ‌se prevé que ‌provoque inundaciones que pongan en peligro la vida en algunas zonas del sureste de Estados Unidos, informó el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Se trata de la primera tormenta con nombre ​de la temporada ⁠de huracanes del Atlántico de 2026.

La ‌tormenta se encontraba a unas 40 ⁠millas (60 km) al este-noreste ⁠de Port O'Connor, Texas, y generaba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se ⁠prevé que la tormenta tropical Arthur ​provoque precipitaciones totales de entre ‌cinco y 10 pulgadas.

También ‌se esperan precipitaciones aisladas más intensas, ⁠cercanas a las 20 pulgadas, hasta la madrugada del viernes desde la costa central y norte de Texas, en dirección ​este-noreste, ‌hasta las zonas sur y central de Luisiana, Misisipi y Alabama, así como en las zonas occidentales de Georgia y la región conocida como ⁠el "Panhandle" (mango) de Florida, informó la agencia con sede en Miami.

Esto podría provocar inundaciones repentinas peligrosas e incluso mortales, añadió.

El CNH señaló que hay una advertencia de tormenta tropical en vigor desde High Island, Texas, hasta Morgan City, ‌Luisiana, y una alerta de tormenta tropical en vigor desde Sargent, Texas, hasta High Island, Texas.

"No se esperan grandes cambios en su intensidad antes de que el centro se ‌desplace sobre tierra firme. Se prevé que se debilite una vez que la depresión se ‌adentre en ⁠tierra, y podría disiparse esta noche o a primera hora del ​jueves", indicó la agencia.

Con información de Reuters