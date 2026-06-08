Quintela renovó áreas estratégicas del Ministerio de Salud para fortalecer la atención pública: todos los detalles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tomó juramento este viernes a tres nuevas autoridades del Ministerio de Salud provincial, en una decisión orientada a fortalecer áreas estratégicas de gestión, planificación y articulación sanitaria en un contexto marcado por las dificultades económicas y el aumento de la demanda en el sistema público.

Durante un acto realizado en la Residencia Oficial, asumieron la doctora Romina Cuello como Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud, la doctora Juliana Juárez como Secretaria de Gestión de Redes Integrales de Salud y el doctor Roberto Menem como Secretario de Planificación Administrativa y Finanzas.

La ceremonia contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera, el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, la diputada nacional Gabriela Pedrali, integrantes del gabinete provincial, autoridades sanitarias, legisladores y trabajadores del sector.

Al encabezar el acto, Quintela destacó la importancia de consolidar los equipos de trabajo en una de las áreas que consideró más sensibles de la administración pública y remarcó el compromiso de su gestión con el sostenimiento de los servicios esenciales.

"Estamos atravesando un momento muy particular de la provincia y del país. Hoy el Ministerio de Salud se nutre de tres profesionales comprometidos con la salud pública y con el bienestar de nuestra gente", afirmó el mandatario.

En ese marco, señaló que la incorporación de nuevas autoridades busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a una demanda creciente y a un escenario económico complejo. "Cada decisión que tomen será trascendental y deberá estar orientada a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo", expresó al dirigirse a los funcionarios que asumieron sus cargos.

Durante su discurso, el gobernador también hizo referencia a las dificultades financieras que enfrentan las provincias y al esfuerzo que realiza La Rioja para sostener servicios fundamentales pese a la reducción de recursos provenientes de la Nación.

"Sabemos que estamos atravesando una situación compleja, en la que muchas veces debemos suplir la falta de recursos con un esfuerzo humano aún mayor. Lo importante es que nuestra sociedad se sienta contenida, protegida y acompañada", sostuvo.

Un personal capacitado

En relación con las nuevas designaciones, Quintela destacó la trayectoria y el compromiso de cada uno de los funcionarios que se incorporan a la estructura sanitaria provincial. Sobre Romina Cuello, recordó el trabajo conjunto desarrollado durante la pandemia de COVID-19 y valoró tanto sus capacidades profesionales como su vocación de servicio.

"Compartimos momentos muy difíciles durante la pandemia. Aprendí a conocerla como profesional, como persona y como una compañera comprometida con la salud pública. Sé de su capacidad y de su enorme vocación de servicio", afirmó.

Respecto de Roberto Menem, el mandatario remarcó la necesidad de optimizar la administración de los recursos disponibles para garantizar una gestión eficiente en el sistema de salud: "Necesitamos optimizar cada recurso disponible para que llegue donde más se necesita. La salud es una prioridad para nuestro gobierno y debemos garantizar que cada inversión se traduzca en mejores servicios para la comunidad".

En tanto, sobre Juliana Juárez, manifestó su confianza en la tarea que desarrollará al frente de la Secretaría de Gestión de Redes Integrales de Salud. "Estoy seguro de que va a desempeñar una función exitosa y que contará con el acompañamiento de sus compañeros y compañeras para seguir fortaleciendo la atención de nuestra gente", expresó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que el fortalecimiento de los equipos de gestión resulta clave para enfrentar los desafíos actuales del sistema sanitario, especialmente ante el crecimiento de la cantidad de personas que recurren a la atención pública.

"Hoy tenemos más personas que recurren al sistema público y eso nos exige redoblar esfuerzos. Por eso es tan importante contar con profesionales comprometidos que aporten capacidad, planificación y trabajo para seguir cuidando a nuestra gente", concluyó.