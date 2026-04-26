Desde La Rioja impulsan tarifas eléctricas diferenciales para el Norte Grande en el Congreso

Junto al bloque Unión por la Patria, desde La Rioja presentaron un proyecto de ley para establecer tarifas eléctricas diferenciales en el Norte Grande. La iniciativa apunta a aliviar el costo del servicio en provincias como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy en el NOA, junto con Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones durante los meses de altas temperaturas, con foco en hogares de menores ingresos y entidades sociales.

La diputada nacional por la Rioja, Gabriela Pedrali, se posiciona como una de las principales impulsoras del proyecto. Pedrali destacó la necesidad de garantizar el acceso a la energía como un derecho esencial. “El acceso a la energía eléctrica no puede ser un privilegio, es un derecho”, afirmó en comunicación con medios locales.

Además, planteó la importancia de un esquema tarifario que contemple las particularidades regionales. Según su mirada, el diseño actual no refleja las desigualdades estructurales entre el interior del país y los grandes centros urbanos.

“Fijar tarifas con criterios de justicia y equidad resulta fundamental para garantizar el acceso a la energía”, señaló, con énfasis en la necesidad de políticas públicas que corrijan esas asimetrías.

La iniciativa establece un régimen tarifario diferencial entre octubre y marzo, período en el que se registran las temperaturas más elevadas. En ese lapso, los usuarios residenciales con subsidios, aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales, accederían a una reducción del 50% en el precio monómico mayorista de potencia y energía.

Impacto en hogares y entidades sociales

El proyecto no solo contempla a los usuarios residenciales. Las entidades de bien público también accederían a beneficios, con una reducción del 35% en el costo del servicio eléctrico durante el período de mayor demanda. Esta medida apunta a aliviar las finanzas de organizaciones sociales, clubes y espacios comunitarios que enfrentan facturas elevadas en contextos de alta temperatura.

Pedrali subrayó otro punto clave del debate energético: la distribución desigual de la producción y el consumo. “La mayor cantidad de energía eléctrica se produce en el interior del país, pero se consume en los grandes centros urbanos”, remarcó.

El planteo sobre tarifas eléctricas diferenciales no se limita a Diputados. En el Senado de la Nación, legisladores presentaron un proyecto similar, lo que refuerza la presión política para avanzar con un esquema federal en materia energética.

Pedrali consideró que esta coincidencia refleja una problemática extendida. “No es casualidad que ambas cámaras impulsen iniciativas en este sentido. Se trata de una realidad que atraviesa a nuestras provincias”, sostuvo.

Críticas al actual modelo energético

La diputada también cuestionó el rumbo de la política energética desde 2023. Según su diagnóstico, se produjo un retroceso en los esquemas de protección regional. “El abandono del federalismo energético y el aumento indiscriminado de tarifas profundizan las desigualdades en el interior del país”, advirtió.

El proyecto de tarifas eléctricas para el Norte Grande se instala así en el centro del debate político, con foco en el acceso equitativo a un servicio esencial en un contexto de creciente presión sobre los ingresos familiares.