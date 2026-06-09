La Rioja apuesta a la prevención en las escuelas y crean el Programa Provincial de Educación Vial

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la creación del Programa Provincial de Educación Vial, una iniciativa destinada a incorporar contenidos específicos en todos los niveles del sistema educativo con el objetivo de promover una mayor conciencia ciudadana, fortalecer la prevención y fomentar el respeto por las normas de tránsito desde edades tempranas.

El proyecto fue sancionado durante la quinta sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera. La propuesta establece la incorporación obligatoria de contenidos de educación vial en las escuelas riojanas y contempla la realización de actividades vinculadas a fechas conmemorativas como el Día Nacional de la Seguridad Vial y el Día del Camino.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Luis Rojo y Antonio Veragua. Durante el debate, Veragua sostuvo que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de mortalidad y lesiones en el país y en la provincia. "La educación es una herramienta clave para formar ciudadanos responsables, conscientes y comprometidos con el respeto de las normas de tránsito y la convivencia vial", afirmó. Según la norma aprobada, el programa será implementado de manera conjunta por los ministerios de Educación y de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

Preocupación por el futuro de Vialidad Nacional

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados expresó su rechazo a las cesantías y a los posibles despidos que afectan a trabajadores del Distrito 24 de Vialidad Nacional en La Rioja. El tema fue abordado por distintos legisladores, quienes manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el organismo y por las consecuencias que podrían tener las medidas impulsadas desde el Gobierno nacional.

El diputado Marcelo Del Moral advirtió sobre la incertidumbre que enfrentan los trabajadores y remarcó la necesidad de acompañar sus reclamos. "Desde la Cámara nos solidarizamos y acompañamos", sostuvo durante el debate, en referencia a la preocupación existente por la continuidad de los puestos laborales.

La situación se produce en un contexto de fuerte deterioro de Vialidad Nacional desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En los últimos meses, el organismo profundizó una crisis marcada por el desfinanciamiento, la paralización de tareas operativas, la falta de actualización salarial y una creciente incertidumbre laboral que derivó en despidos y amenazas de nuevas cesantías en distintos puntos del país.

Por su parte, el presidente del bloque Justicialista, Cristian Pérez, cuestionó las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional y sostuvo que las provincias encuentran cada vez más dificultades para sostener su desarrollo cuando los recursos que les corresponden no son transferidos en tiempo y forma.

A los cuestionamientos también se sumaron las diputadas Lourdes Ortiz y Gabriela Rodríguez, junto al diputado Raúl Cabral, quienes expresaron su respaldo a los trabajadores afectados y manifestaron preocupación por el impacto que las medidas nacionales están generando en distintos organismos públicos y áreas estratégicas del Estado.