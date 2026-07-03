La justicia francesa dictamina reconocer a los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero

FOTO DE ARCHIVO. El ciudadano estadounidense Gordon Lake (izquierda), su marido español, Manuel Santos, y su bebé, Carmen, que nació por gestación subrogada, al llegar a una rueda de prensa en Bangkok (Tailandia)

​El máximo tribunal de Francia dictaminó el viernes que los niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero deben ser reconocidos en Francia ‌como hijos de sus padres ‌intencionales, aunque esta práctica esté prohibida en el país.

La prohibición en Francia de la gestación subrogada -el acuerdo por el que una mujer gesta y da a luz a un niño en nombre de unos padres intencionales que no pueden gestarlo- ha dejado a muchos niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero y a sus padres en un limbo jurídico, al tiempo ​que ha planteado dificultades ⁠a los tribunales franceses.

La sentencia se deriva del caso de una pareja ‌de hombres casados que tuvieron tres hijos mediante gestación subrogada ⁠en Canadá y solicitaron el reconocimiento oficial ⁠en Francia de una resolución judicial canadiense que los declaraba padres legales de los niños.

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"Teniendo en cuenta el interés superior del menor, la prohibición francesa ⁠de la gestación subrogada no permite, por sí misma, rechazar una ​sentencia extranjera que declare a los padres intencionales padres ‌legales del menor nacido mediante gestación subrogada ‌practicada en ese país", señaló el tribunal en un comunicado.

La decisión ⁠sienta precedente en Francia.

El tribunal también citó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostenía que una prohibición nacional no puede obstaculizar la relación entre un niño y sus padres intencionales.

De lo contrario, "el niño se ​vería sumido ‌en una incertidumbre jurídica (...) lo que sería contrario a su interés superior", señaló el tribunal.

El tribunal subrayó que las autoridades canadienses habían comprobado que las madres subrogadas habían dado su consentimiento a los acuerdos de gestación subrogada y habían aceptado renunciar a sus ⁠derechos parentales.

El debate sobre la prohibición de la gestación subrogada en Francia se ha intensificado después de que, según se reportó, el ex primer ministro y posible candidato a la presidencia Gabriel Attal se mostrara a favor de legalizar la práctica con carácter "altruista", sin remuneración para la madre subrogada.

Muchos de sus aliados se oponen a esta medida.

"Creo que el cuerpo de las mujeres y la dignidad de ‌las mujeres son totalmente incompatibles con la gestación subrogada", dijo Aurore Bergé, la actual ministra de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

La gestación subrogada es un tema polémico en la política francesa, que enfrenta a los defensores de los derechos de los homosexuales con los conservadores que defienden los valores familiares tradicionales, al ‌tiempo que divide a los defensores de los derechos de las mujeres y a los libertarios que abogan por el derecho a disponer del propio cuerpo como cada ‌uno decida.

El debate ⁠también se recrudece en España, donde la gestación subrogada está prohibida y decenas de niños nacidos mediante esta práctica en ​el extranjero están buscando reconocimiento legal.

El Gobierno italiano ha prohibido recientemente que los futuros padres viajen al extranjero para tener un hijo mediante gestación subrogada.

Con información de Reuters