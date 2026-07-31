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La cifra de migrantes fallecidos en el cruce masivo de Marruecos a España asciende a 18

31 de julio, 2026 | 04.05

El número de personas que fallecieron el ‌jueves al ‌intentar entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, ascendió a 18, mientras los migrantes se apresuraban ​a cruzar ⁠por mar y por ‌tierra desde Marruecos, ⁠según informó el ⁠viernes un portavoz del Ministerio del Interior español.

La televisión estatal ⁠española TVE informó ​de que entre ‌2.000 y 3.000 ‌personas cruzaron a Ceuta el ⁠jueves. La mayoría de quienes lograron cruzar parecen haberlo hecho antes ​del ‌mediodía, según residentes de la ciudad marroquí de Fnideq, conocida en España como Castillejos.

España envió ⁠refuerzos militares y policiales a Ceuta el jueves tras el aumento repentino de llegadas.

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Ceuta, junto con Melilla, la otra ciudad autónoma española situada ‌en el norte de Marruecos, constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades ‌sufren periódicamente picos en los intentos de cruce por parte ‌de migrantes ⁠que tratan de llegar a Europa.

Con información de Reuters

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