La actividad económica de la eurozona se contrae al ritmo más rápido en más de dos años, según el PMI

FOTO DE ARCHIVO. Gente camina por el paseo junto al río Rin en Düsseldorf, Alemania

La actividad económica ​en la zona del euro se contrajo en mayo a su ritmo más acusado en más de dos años y medio, ya que el aumento del costo de la ‌vida provocado por la guerra lastró la ‌demanda de servicios e impulsó la inflación general de los precios de los insumos hasta su nivel más alto en tres años y medio, según reveló una encuesta publicada el jueves.

El índice compuesto preliminar de gestores de compras de la zona del euro de S&P Global cayó en mayo hasta 47,5 desde 48,8 —su nivel más bajo desde octubre de 2023— y por debajo de la previsión de una encuesta de Reuters que no pronosticaba cambios respecto a abril. El dato ​supuso el segundo mes consecutivo ⁠de contracción en el sector privado de la zona del euro.

Un PMI por debajo de ‌50,0 indica una desaceleración de la actividad.

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"Los datos de la encuesta Flash del ⁠PMI de mayo muestran que la guerra en Oriente ⁠Medio está afectando la economía de la zona euro cada vez más", dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence. "Los datos de la encuesta indican que la economía de la zona ⁠euro probablemente se contraiga en un 0,2% en el segundo trimestre".

La demanda global se ​deterioró bruscamente. Los nuevos pedidos en el sector privado cayeron a ‌su ritmo más rápido en 18 meses, y ‌los nuevos pedidos de exportación —incluido el comercio dentro de la zona euro— registraron su mayor ⁠caída desde enero de 2025. Los nuevos negocios en el sector servicios se desplomaron, mientras que la demanda industrial, que había registrado un aumento en abril, volvió a entrar en declive.

"El sector servicios está sufriendo con especial intensidad por la subida del coste de vida generada por la ​guerra, notablemente a ‌través de la reducción de la demanda por efecto de la subida de precios de la energía", añadió Williamson.

La actividad de los servicios —motor dominante de la economía de la zona del euro y indicador clave de la demanda de los consumidores— se contrajo al ritmo más rápido desde febrero de 2021, con el PMI preliminar ⁠de servicios cayendo a 46,4 desde 47,6 en abril, frente a una previsión de las encuestas que apuntaba a un modesto repunte hasta 47,7.

Las presiones sobre los costos se intensificaron considerablemente. La inflación de los precios de los insumos se aceleró hasta alcanzar su nivel más alto en tres años y medio, según mostró el PMI compuesto. Los precios cobrados a los clientes también subieron a su ritmo más rápido en 38 meses, aunque solo ligeramente más rápido que en abril. S&P Global advirtió de que los ‌indicadores de precios apuntan a una inflación cercana al 4% en los próximos meses.

El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios a finales del mes pasado, pero debatió ampliamente una subida para combatir la inflación galopante y señaló, tanto de manera oficial como extraoficial, que podría dar el paso en junio.

La inflación en la zona del euro se mantuvo en el 3,0% en abril, según ‌datos oficiales publicados el miércoles, por encima del objetivo del 2,0% del BCE.

El mercado laboral se deterioró aún más. Las empresas de la zona del euro recortaron plantilla por quinto mes consecutivo, con el ritmo ‌de pérdidas de empleo ⁠más pronunciado desde noviembre de 2020 y, excluyendo la pandemia, el mayor desde agosto de 2013. Las empresas de servicios redujeron plantilla por primera vez desde ​principios de 2021, mientras que las plantillas del sector manufacturero volvieron a contraerse.

La confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en 32 meses, siendo las empresas de servicios las más pesimistas desde septiembre de 2022.

Con información de Reuters