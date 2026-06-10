Jefe del Pentágono advierte a Cuba de que la adquisición de armas podría provocar un enfrentamiento

El Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, se dirige a las tropas en la base naval de EE.UU. en la Bahía de Guantánamo, Cuba

El secretario ‌de Defensa ‌de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió el miércoles al Gobierno de Cuba que no intente adquirir armas con las ​que pueda ⁠atacar el territorio ‌estadounidense o la base ⁠naval de ⁠Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, porque provocaría ⁠un enfrentamiento que La ​Habana no ‌podría soportar.

Hegseth, en ‌declaraciones a las tropas ⁠estadounidenses durante una visita a la base, dijo que aún mantenía ​la ‌esperanza de una relación positiva con Cuba.

"No sería prudente por parte del Gobierno ⁠de Cuba intentar adquirir o acceder a tipos de armas que puedan alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth, sin ‌dar detalles sobre el armamento.

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"Estarían provocando el tipo de enfrentamiento que no solo no desean, sino ‌que no podrían soportar. Ningún país del mundo puede ‌igualar ⁠las capacidades de los Estados Unidos de ​América".

Con información de Reuters