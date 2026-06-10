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Jefe del Pentágono advierte a Cuba de que la adquisición de armas podría provocar un enfrentamiento

10 de junio, 2026 | 12.44

El secretario ‌de Defensa ‌de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió el miércoles al Gobierno de Cuba que no intente adquirir armas con las ​que pueda ⁠atacar el territorio ‌estadounidense o la base ⁠naval de ⁠Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, porque provocaría ⁠un enfrentamiento que La ​Habana no ‌podría soportar.

Hegseth, en ‌declaraciones a las tropas ⁠estadounidenses durante una visita a la base, dijo que aún mantenía ​la ‌esperanza de una relación positiva con Cuba.

"No sería prudente por parte del Gobierno ⁠de Cuba intentar adquirir o acceder a tipos de armas que puedan alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth, sin ‌dar detalles sobre el armamento.

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"Estarían provocando el tipo de enfrentamiento que no solo no desean, sino ‌que no podrían soportar. Ningún país del mundo puede ‌igualar ⁠las capacidades de los Estados Unidos de ​América".

Con información de Reuters

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