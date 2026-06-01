Jefe de OMS se reúne con presidente del Congo, grupo dice que ébola pudo propagarse por meses sin ser detectado

El director de la OMS moviliza a la comunidad en respuesta al ébola en el Congo y pide más fondos.

El director ​general de la Organización Mundial de la Salud tenía previsto reunirse el lunes con el presidente de la República Democrática del Congo para analizar el brote ‌de ébola en el país, que, ‌según advirtió una agencia de ayuda humanitaria, probablemente sea mucho más extenso de lo que reflejan las cifras oficiales.

El brote, que ya es el tercero más grande registrado, persistió durante semanas sin ser detectado, afirman las autoridades sanitarias, que ahora están un paso atrás y luchan por controlarlo.

A su llegada al Congo la semana pasada, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió más apoyo internacional para detener la propagación ​de la enfermedad antes de ⁠viajar a la provincia congoleña de Ituri, donde se confirmaron los primeros casos.

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En ‌un comunicado conjunto el domingo por la noche, la OMS y el ⁠Gobierno congoleño reconocieron que se trataba de "un momento ⁠difícil" y que estaban trabajando para mejorar la vigilancia, las pruebas y la atención a los pacientes.

"Entre los retos persistentes se encuentran la detección precoz y el aislamiento de los ⁠casos, el rastreo de contactos, los entierros seguros y dignos, la prevención ​y el control rigurosos de la infección en los centros ‌sanitarios y una fuerte sensibilización de la comunidad", ‌señalaba el comunicado.

La OMS informó el viernes que había 906 casos sospechosos de ⁠ébola en el Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que se están investigando. Y el Gobierno del Congo informó el domingo por la noche de que el número de casos confirmados había aumentado a 282, con 42 fallecidos, tras registrarse 19 nuevos resultados positivos ​en las pruebas.

Se ‌han registrado 264 casos confirmados en la provincia de Ituri, así como 15 en la provincia de Kivu del Norte y tres en la provincia de Kivu del Sur, según los datos difundidos por el Ministerio de Comunicaciones.

También se han confirmado casos de ébola en la vecina Uganda.

Sin embargo, el ⁠Comité Internacional de Rescate advirtió el lunes de que el brote probablemente fuera mucho mayor y más avanzado de lo que sugieren las cifras oficiales.

La agencia de ayuda humanitaria afirmó que el virus podría haber estado propagándose hasta tres meses antes de que se detectaran los primeros casos oficiales a mediados de mayo. Y dado que actualmente solo se está rastreando al 20% de los contactos, señaló, las autoridades sanitarias están teniendo dificultades para identificar y aislar ‌nuevas cadenas de transmisión.

"Cuando no se está rastreando a cuatro de cada cinco contactos, resulta increíblemente difícil contener el brote o incluso comprender su verdadera magnitud", afirmó Rachel Howard, asesora técnica sénior de emergencias sanitarias del IRC.

Aunque las autoridades congoleñas tienen amplia experiencia en la lucha contra el ébola, cuentan con escasa experiencia con la cepa Bundibugyo del virus, responsable del ‌brote actual y para la que no existe una vacuna aprobada.

La organización sanitaria mundial CEPI destinará aproximadamente 60 millones de dólares a Moderna y a otros dos grupos para acelerar el desarrollo ‌de vacunas contra el ⁠ébola Bundibugyo. Según declaró a Reuters, sería posible tener listas vacunas contra esta cepa para su ensayo en un par de meses.

Por su ​parte, China anunció el lunes que enviaría un equipo de especialistas médicos al Congo para ayudar a combatir el brote.

Con información de Reuters