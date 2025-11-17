Un misil ruso mata a tres personas y hiere a otras diez en la región de Járkov, según Ucrania

Los bomberos trabajan en el lugar del edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Balakleia, región de Jarkóv, Ucrania

ters) -Un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Balakleia, en el este de Ucrania, causó la muerte de tres personas y entre los diez heridos había tres adolescentes, informaron el lunes las autoridades regionales de Járkov.

El ataque nocturno dañó bloques de viviendas de varios pisos y destruyó decenas de coches en el centro de la ciudad, dijo Oleh Synehubov, gobernador de la región fronteriza con Rusia, en la aplicación de mensajería Telegram.

Una fotografía facilitada por las autoridades regionales mostraba la fachada dañada de un edificio de ladrillo de varias plantas con las ventanas reventadas, mientras las llamas ardían en un piso superior y los escombros y las ramas rotas de los árboles cubrían la zona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Vitali Karabanov, jefe del Gobierno militar de Balakleia, informó en Telegram de que entre los heridos se encontraban los adolescentes, mientras que nueve de los heridos fueron ingresados en el hospital.

Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Reuters no pudo verificar de forma independiente los comentarios de Karabanov.

Rusia ha bombardeado regularmente con misiles, drones y artillería la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, destrozando viviendas e infraestructuras, cortando las conexiones eléctricas y sometiendo a los residentes a constantes alertas antiaéreas.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició hace casi cuatro años, pero miles de personas han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianas.

Partes de la región, y la ciudad de Izyum en su sur, se quedaron sin suministro eléctrico durante la noche, después de que los ataques rusos a última hora del domingo hirieran a un joven de 14 años, según informaron las autoridades de la ciudad en Telegram.

Con información de Reuters