Una alumna de tercer grado muere en Gaza a causa de disparos israelíes, servicios de salud

FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas asiste al funeral de palestinos que, según los médicos, murieron en un ataque israelí en Deir al-Balah

Las fuerzas israelíes dispararon y mataron el jueves a una joven estudiante mientras asistía ‌a una clase que ‌se impartía en una tienda de campaña en la localidad de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, informaron fuentes de los ministerios de Sanidad y Educación.

El Ministerio de Educación dijo que la estudiante de tercer curso ​Ritaj Rihan fue ⁠alcanzada por una bala delante de sus compañeros ‌de clase, lo que les causó "un ⁠fuerte impacto psicológico".

Más tarde ese ⁠mismo jueves, las autoridades sanitarias informaron de que otros tres palestinos habían muerto en dos ataques aéreos ⁠distintos en el norte y el sur ​de la Franja de Gaza, lo ‌que elevó el número de ‌víctimas mortales del jueves a al menos cuatro.

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Los ⁠servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí cerca de un hospital en Jabaliya, en el norte del enclave, causó la muerte de ​al menos ‌dos personas, mientras que otro ataque mató a una persona en Jan Yunis, en el sur.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los incidentes.

Los niños ⁠desplazados de Gaza asisten a clases impartidas por profesores voluntarios en tiendas de campaña abarrotadas en algunas zonas, deseosos de continuar su educación a pesar de la destrucción generalizada de las escuelas.

Estas aulas improvisadas se enfrentan a graves dificultades, entre ellas las inclemencias del ‌tiempo, la escasez de recursos y los riesgos de seguridad.

Más de 700 palestinos han perdido la vida desde que entró en vigor el acuerdo de octubre, mientras que los militantes han matado a tres soldados ‌israelíes. Los palestinos dicen que las fuerzas israelíes han estado desplazando hacia el oeste algunos de los marcadores ‌de hormigón ⁠amarillos, invadiendo territorio desocupado. Israel lo niega.

El asalto de Israel a Gaza ha ​causado la muerte de más de 71 000 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Con información de Reuters