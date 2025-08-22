Las muertes por inanición en Gaza pueden equivaler a un crimen de guerra, según la ONU

Palestinos tienden la mano con ollas y recipientes mientras esperan recibir alimentos de una cocina de caridad en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el viernes que la aparición de la hambruna en el norte de Gaza es el "resultado directo de las acciones emprendidas por el Gobierno israelí" y dijo que las muertes por inanición podrían equivaler a un crimen de guerra.

"La hambruna declarada hoy en la gobernación de Gaza por la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIF) es el resultado directo de las acciones emprendidas por el Gobierno israelí", afirmó Volker Türk en declaraciones a la prensa, en referencia a un informe elaborado por un observatorio mundial del hambre.

"Es un crimen de guerra utilizar la inanición como método de lucha, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de homicidio intencionado", añadió.

La COGAT, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, acusó a Hamás de una "falsa campaña de hambruna" y dijo que la ONU y otros organismos estaban difundiendo afirmaciones infundadas sobre el hambre en Gaza.

Con información de Reuters