Israel bombardea las afueras de la ciudad de Gaza y acelera su ofensiva militar

Funeral de los palestinos muertos en un ataque nocturno contra una tienda de campaña, según los médicos, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza.

El ejército israelí intensificó el viernes las operaciones armadas en torno a la ciudad de Gaza, poniendo fin a las pausas que habían permitido la entrega de ayuda, al tiempo que anunció la recuperación del cadáver de Ilan Weiss, un rehén secuestrado por Hamás.

Israel sigue adelante con su plan de hacerse con el control total de toda la Franja de Gaza, empezando por la ciudad de Gaza, con el objetivo de destruir a Hamás tras casi 23 meses de guerra, mientras se enfrenta a una protesta mundial por la hambruna en el enclave asediado.

"La pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una peligrosa zona de combate", dijo el ejército israelí.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El asalto a la ciudad de Gaza se ha intensificado gradualmente durante la última semana, mientras Israel instaba a los civiles a abandonar el sur del enclave palestino.

El portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, dijo que el ejército estaba operando con gran intensidad en las afueras de la ciudad de Gaza y que "profundizaría nuestros ataques" a medida que avance su asalto.

A finales de julio anunció pausas tácticas diarias de 10 horas en los combates en todo el enclave y nuevos corredores de ayuda, tras meses de entregas humanitarias gravemente restringidas mientras las imágenes de niños demacrados suscitaban las críticas internacionales.

La semana pasada, el observatorio mundial del hambre que trabaja con Naciones Unidas y las principales agencias de ayuda afirmó que había determinado que había hambruna en Gaza. Israel ha rechazado esta determinación.

Cinco personas, entre ellas dos niños, murieron de desnutrición e inanición en Gaza en las últimas 24 horas, informó el viernes el Ministerio de Salud de Gaza, elevando a 322 el número total de muertes por este motivo desde el comienzo de la guerra.

Los disparos israelíes en el asediado enclave palestino mataron a 48 personas el viernes, según las autoridades sanitarias locales.

Un video de Reuters mostraba una fila de cadáveres en bolsas blancas frente al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza a primera hora del viernes, mientras los familiares lloraban sentados cerca. Un hombre acunaba un cuerpo mucho más pequeño, con una mano en la cara.

"¿Cuál es la razón? ¿Por qué los atacaron? ¿Que nos digan qué hicieron mientras dormían? ¿Qué hizo un niño de tres años?", dijo Manal Sahweil, familiar de las personas muertas en un ataque aéreo.

El conflicto comenzó con un ataque dirigido por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, cuando hombres armados asaltaron las defensas fronterizas, matando a unas 1.200 personas según los recuentos israelíes y apresando a unos 250 rehenes.

Las fuerzas israelíes recuperaron el cuerpo de Weiss, así como los restos de una segunda persona cuya identidad aún no había sido autorizada para su publicación, dijo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un funcionario militar israelí dijo que Weiss fue asesinado el 7 de octubre de 2023 y sacado de su casa por combatientes de Hamás. Su muerte se determinó el 3 de diciembre de 2023, dijo el funcionario.

La campaña militar de Israel en Gaza ha matado a más de 63.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según funcionarios de salud de Gaza.

(Reportaje de Lili Bayer en Jerusalén y Nidal al-Mughrabi en El Cairo; Redacción de Angus McDowall. Edición de William Maclean. Editado en español por Juana Casas)