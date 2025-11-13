Hamás y Yihad Islámica dicen que entregarán el cuerpo de un rehén a las 1800 GMT

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel

ters) -Los brazos armados de los grupos milicianos palestinos Hamás y Yihad Islámica dijeron el jueves que entregarían el cadáver de un rehén israelí a las 20:00 hora local (1800 GMT).

Si se produce el traslado, quedarán los cadáveres de tres rehenes retenidos en Gaza.

Yihad Islámica, aliada de Hamás y que también tomó rehenes durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que precipitó la guerra de Gaza, dijo que el cadáver había sido recuperado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre, Hamás liberó a los 20 rehenes supervivientes que seguían retenidos en Gaza a cambio de casi 2.000 presos palestinos y detenidos durante la guerra en poder de Israel.

El acuerdo también preveía la devolución de los restos de 28 rehenes a cambio de los restos de 360 milicianos.

Con información de Reuters