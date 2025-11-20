El fuego israelí mata a cuatro personas en Gaza y alimenta las dudas sobre la tregua

Palestinos inspeccionan el lugar del ataque israelí del miércoles contra un campamento de tiendas en Al Mawasi, Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

ZA, 20 nov (Reuters) -Los ataques aéreos israelíes mataron el jueves a cuatro personas e hirieron a otras 18 en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias locales, mientras Hamás e Israel se acusaban mutuamente de violar el alto el fuego de casi seis semanas de duración mediado por Estados Unidos.

Los médicos dijeron que un ataque contra una casa en la ciudad de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, mató a tres personas, entre ellas una niña, e hirió a otras 15, mientras que otro ataque mató a un hombre e hirió a otros tres en la ciudad próxima de Abasan.

El ejército israelí confirmó los ataques, pero dijo que no tenía constancia de que hubiera víctimas.

El miércoles, Israel dijo que había atacado objetivos en todo el enclave después de que miembros del grupo miliciano palestino dispararan contra sus soldados, y los médicos de Gaza dijeron que al menos 25 personas habían muerto.

Hamás calificó los ataques de peligrosa escalada e instó a los mediadores árabes, Turquía y Estados Unidos a intervenir.

EL ALTO EL FUEGO ALIVIA EL CONFLICTO PERO CONTINÚAN LOS ATAQUES

En el barrio periférico de Zeitún, en la ciudad de Gaza, donde el miércoles murieron al menos 10 personas en un edificio que albergaba a familias desplazadas, los palestinos rebuscaban entre los escombros para salvar muebles y pertenencias mientras los equipos de rescate buscaban más víctimas.

"Dicen que hay un alto el fuego, pero lo dudo. Día tras día dicen que hay un alto el fuego, pero es completamente falso", dijo el jueves Akram Iswair, residente en Zeitún.

"Los misiles alcanzaron a ciudadanos desplazados y pobres. ¿Qué podemos hacer nosotros, nuestras mujeres y nuestras familias?", dijo a Reuters.

El alto el fuego del 10 de octubre tras dos años de guerra en Gaza ha aliviado el conflicto, permitiendo a cientos de miles de palestinos regresar a las ruinas de Gaza. Israel ha retirado sus soldados de las posiciones de la ciudad y han aumentado los flujos de ayuda.

Pero la violencia no se ha detenido por completo. Hamás ha intentado reafirmarse, algunos temen una partición "de facto" del territorio y las condiciones de vida son terribles. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado a 312 personas en ataques contra Gaza desde la tregua, casi la mitad de ellas en un solo día de la semana pasada, cuando Israel tomó represalias por un ataque contra sus soldados.

Israel afirma que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y que ha atacado a decenas de combatientes.

La guerra de Gaza comenzó después de que milicianos dirigidos por Hamás mataran a 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes en un ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La ofensiva de represalia israelí ha matado a más de 69.000 palestinos, la mayoría civiles, según responsables sanitarios de Gaza.

Según los términos de la tregua, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos retenidos en Gaza a cambio de casi 2.000 presos palestinos y detenidos durante la guerra por Israel.

Hamás también aceptó entregar los restos de 28 rehenes muertos a cambio de los cadáveres de 360 milicianos palestinos muertos en la guerra. Hasta la fecha se han entregado los restos de 25 rehenes.

Israel ha devuelto 330 cadáveres de palestinos, según el Ministerio de Sanidad del territorio.

Con información de Reuters