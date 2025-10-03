Cinco policías heridos en las protestas en apoyo a la flotilla de Gaza en Ginebra

Un manifestante propalestino sostiene una pancarta que representa un barco de la Global Sumud Flotilla que pretende llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel durante una protesta para condenar la interceptación por parte de las fuerzas israel

oct (Reuters) -La policía suiza informó el viernes de que cinco de sus agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos en Ginebra, en los que la policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes que marchaban en apoyo de la flotilla de Gaza interceptada por Israel.

La protesta, inicialmente pacífica, de unas 3.000 personas, que interrumpió el tráfico en el centro de la ciudad, degeneró a última hora del jueves cuando los manifestantes se acercaron a un puente.

Este tipo de enfrentamientos son poco frecuentes en Suiza, aunque las protestas a favor de Gaza han ido cobrando fuerza.

La interceptación de la flotilla por Israel provocó protestas en Ginebra, Zúrich y Berna, así como en Italia y Colombia.

Imágenes compartidas con Reuters desde Ginebra mostraban cómo se rociaba agua a los manifestantes, se lanzaban bengalas entre la multitud y la policía antidisturbios alejaba a los manifestantes.

La policía dijo el viernes que una persona había sido detenida y que continuaban las investigaciones después de que cinco de sus agentes resultaran heridos.

Un portavoz de la policía dijo el jueves que se habían necesitado gases lacrimógenos y cañones de agua para controlar las manifestaciones, y que los manifestantes habían estado arrojando objetos y causando daños materiales.

Esta semana, las fuerzas israelíes bloquearon unos 40 barcos de la flotilla más reciente que intentaba romper el bloqueo de Gaza y entregar ayuda al territorio palestino.

Los barcos transportaban a más de 450 activistas extranjeros, entre ellos algunos ciudadanos suizos y la activista sueca Greta Thunberg.

Con información de Reuters