Al día mueren 47 mujeres y niñas en la guerra de Gaza, según la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Un vehículo de la ONU encabeza ambulancias que transportan heridos de guerra y pacientes que salen de Gaza para recibir tratamiento en el extranjero, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Durante la guerra en Gaza murieron una media de al menos 47 mujeres y niñas cada ‌día, según las cifras publicadas ‌el viernes por ONU Mujeres, y la agencia advirtió de que las muertes han continuado durante los seis meses que lleva en vigor un frágil alto el fuego.

Más de 38.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, según el informe de ONU ​Mujeres, una agencia dedicada ⁠a la igualdad de género.

"Las mujeres y las niñas ‌representaron una proporción de las muertes muy superior ⁠a la observada en conflictos anteriores ⁠en Gaza", dijo a los periodistas en Ginebra Sofia Calltorp, directora de acción humanitaria de la agencia.

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"Eran personas con vidas y ⁠con sueños", añadió.

La agencia expresó su preocupación por el ​hecho de que la matanza de mujeres y ‌niñas haya continuado desde el ‌alto el fuego de octubre, aunque desconoce el número exacto ⁠de fallecidas debido a la falta de datos desglosados por género.

El alto el fuego de octubre puso fin a dos años de guerra a gran escala, pero dejó a ​los soldados ‌israelíes en control de una zona despoblada que constituye más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás mantiene el poder en la estrecha franja costera restante.

Más de 750 palestinos han perdido la vida desde entonces, ⁠según los servicios médicos locales, mientras que los milicianos han matado a cuatro soldados israelíes. Israel y Hamás se han culpado mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

Israel dice que su objetivo es frustrar los ataques de Hamás y otras facciones armadas.

UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, dijo el viernes que ‌los niños seguían muriendo y resultando heridos a un ritmo alarmante en Gaza, con al menos 214 muertos registrados en los últimos seis meses.

Alrededor de un millón de mujeres y niñas se encuentran desplazadas en Gaza, según ONU Mujeres.

"Los graves daños en ‌las infraestructuras han hecho casi imposible que las mujeres y las niñas de Gaza puedan acceder a servicios básicos como la atención sanitaria", ‌dijo Calltorp.

Las cifras ⁠de la Organización Mundial de la Salud muestran que más de 500.000 mujeres carecen de acceso ​a servicios esenciales, como la atención prenatal y posnatal y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Con información de Reuters