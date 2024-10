Abogados alemanes piden a un tribunal que bloquee un transporte de explosivos a una empresa israelí

FOTO DE ARCHIVO: Edificios dañados en medio de la operación terrestre del ejército israelí contra el grupo islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza

Un grupo de abogados defensores de los derechos humanos ha interpuesto un recurso judicial en Berlín para bloquear un cargamento de 150 toneladas métricas de explosivos de uso militar a bordo del carguero alemán MV Kathrin que, según afirma, va a ser entregado al mayor contratista de defensa de Israel.

El Centro Europeo de Apoyo Jurídico (ELSC, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que la acción se había interpuesto en nombre de tres palestinos de Gaza, argumentando que el cargamento de explosivos, principalmente RDX, podría utilizarse en municiones para la guerra de Israel en Gaza, contribuyendo potencialmente a presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Israel niega las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza y afirma que sus fuerzas respetan el derecho internacional humanitario cuando luchan contra militantes palestinos que actúan en zonas civiles densamente pobladas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La empresa Lubeca Marine, con sede en Alemania y propietaria del MV Kathrin, dijo que el buque "nunca tuvo previsto hacer escala en Israel" y que recientemente había descargado su carga, destinada originalmente a Bar (Montenegro), sin revelar dónde tuvo lugar la descarga.

La empresa se negó a revelar detalles de la carga por razones contractuales, pero dijo que cumplía plenamente todas las normas internacionales y de la UE, asegurándose de obtener los permisos necesarios antes de cualquier operación.

La ELSC dijo que el cargamento de RDX estaba destinado a Israeli Military Industries, una división de Elbit Systems, el mayor contratista de defensa de Israel. Elbit Systems declinó hacer comentarios.

"Nunca hemos afirmado que el Kathrin tuviera como destino (propiamente dicho) Israel, es la carga la que tiene como destino Elbit Systems", dijo a Reuters el abogado del ELSC, Ahmed Abed, en relación con el recurso presentado por el grupo ante el Tribunal Administrativo de Berlín.

"La compañía ignoró todas las advertencias".

Los datos de LSEG y la página web de seguimiento de buques Marine Traffic indicaron que el MV Kathrin había atracado en el importante puerto mediterráneo egipcio de Alejandría el lunes y fue visto allí por última vez.

Según la página web del puerto de Alejandría, el buque, identificado como alemán, descargó material militar en Alejandría y tenía previsto partir el 5 de noviembre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Según el ELSC, al MV Kathrin se le ha denegado la entrada en varios puertos africanos y mediterráneos, como Angola, Eslovenia, Montenegro y Malta. Según la ELSC, las autoridades portuguesas exigieron recientemente al buque que cambiara su pabellón portugués por uno alemán para poder seguir navegando.

En agosto, las autoridades de Namibia impidieron que el buque, que partió del puerto vietnamita de Haiphong, entrara en su puerto principal, según Amnistía Internacional.

El Ministerio de Economía alemán, citado en el caso porque el buque es de propiedad y bandera alemanas, dijo que había recibido cartas de abogados sobre el asunto, pero declinó hacer comentarios al respecto.

El Ministerio afirmó que el cargamento del MV Kathrin no constituía una exportación desde Alemania, ya que los explosivos no se cargaron ni despacharon desde territorio alemán. Según el Ministerio, no hay base jurídica para exigir una licencia de exportación con arreglo a la legislación alemana.

Con información de Reuters