Israel ataca el sur de Líbano tras detener la ofensiva sobre Beirut

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen compuesta muestra un misil interceptor defectuoso lanzado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel desintegrándose sobre el sur de Líbano

Israel prosiguió el martes con sus ataques contra el sur de Líbano, intensificando su campaña contra Hezbolá un día después de que el presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, pidiera al primer ministro ‌israelí, Benjamin Netanyahu, que no atacara Beirut, evitando así una mayor escalada en la guerra que ya dura tres meses.

Tras la intervención de Trump, el Gobierno libanés dijo que Israel se abstendría de llevar a cabo los ataques amenazados contra los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, mientras que el grupo cesaría sus ataques contra Israel.

Pero el anuncio no ha logrado tranquilizar a muchos libaneses ni detener la guerra más amplia en el sur de Líbano, que Netanyahu ha ​prometido que continuará. El estruendo ⁠de un dron israelí sobre Beirut mantuvo a los residentes en vilo el martes.

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En el ‌sur, los ataques aéreos y el fuego de artillería israelíes alcanzaron localidades ⁠de la zona y el ejército israelí ordenó a los ⁠residentes de la ciudad de Nabatiye que la abandonaran antes de los ataques.

Hezbolá no anunció nuevas operaciones el martes, pero el ejército israelí dijo durante la noche que había interceptado dos proyectiles ⁠que cruzaban desde Líbano hacia territorio israelí.

Si las comunidades del norte de Israel son ​atacadas, el ejército israelí evacuará y atacará los suburbios del sur de ‌Beirut, advirtió el ministro de Defensa israelí, Israel ‌Katz, en unas declaraciones facilitadas por su oficina.

"La prueba de esta política para proteger ⁠nuestras comunidades será sencilla y quedará clara en los próximos días: o bien cesan los ataques contra las comunidades israelíes, o bien, si los ataques continúan y atacamos Dahiye en Beirut, esta ecuación se hará realidad", dijo.

IRÁN SUBE LA APUESTA

Faten al-Chehime dijo que las advertencias israelíes la llevaron a ​huir de su ‌hogar en los suburbios del sur de Beirut el lunes, apenas dos semanas después de haber regresado.

"Cada vez que volvemos a nuestros hogares, hay una advertencia de que volveremos a ser desplazados", dijo Chehime, desde un campamento que acoge a personas desplazadas en el centro de Beirut.

Más de 1,2 millones de personas en Líbano se ⁠han visto desplazadas de sus hogares por la guerra, que se desató cuando Hezbolá atacó Israel en apoyo a Teherán el 2 de marzo.

Israel había bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiye, en una fase temprana de la guerra, pero solo los ha atacado dos veces desde que Trump declarara un alto el fuego en Líbano en abril.

Las tensiones se recrudecieron el lunes después de que Netanyahu ordenara ataques contra los suburbios del sur de Beirut, y los medios estatales iraníes informaran de que ‌Teherán había suspendido las conversaciones indirectas con Washington debido a los ataques israelíes contra Líbano, mientras que el ejército iraní advertía a los residentes del norte de Israel de que debían marcharse para evitar daños si Israel atacaba Beirut.

"Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo detendremos la vía de negociación, sino que entraremos en una confrontación directa con el enemigo", dijo el principal negociador de ‌Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, quien se lo había comunicado al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, según una publicación de Qalibaf en la red social X.

Una serie de llamadas pareció calmar la ‌escalada: Trump dijo el ⁠lunes que había pedido a Netanyahu que no atacara Beirut y que Hezbolá, a través de intermediarios, se había comprometido a no atacar a Israel.

Ningún presidente de ​EEUU ha hablado jamás con Hezbolá, con o sin intermediarios. EEUU designa al grupo como organización terrorista.

Con información de Reuters